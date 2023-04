Balona: todo... o todo

La Real Balompédica Linense afronta este sábado (17:00) una auténtica final por la permanencia en Primera Federación. El partido que le enfrenta al FC Talavera de la Reina en el Municipal de La Línea. “Es una final. Hay que ganar. Para seguir en la categoría hay que sacar este partido adelante”. Así de tajante se ha mostrado el entrenador de los albinegros, Rafa Escobar, en la previa del choque, para el que recupera a Alhassan y Alu Koroma, Bobby Duncan y Borja López, además de que Alberto Varo ya se ha entrenado esta semana con absoluta normalidad. Son bajas Jesús Muñoz y Álex Guti por lesión y Toni García, sancionado. Repiten en la convocatoria los cuatro canteranos que fueron a Vigo: los linenses Javi Méndez y José Carlos, el tarifeño Adri Galindo y el granadino Fer García.

No hay más allá. O al menos, así hay que plantearlo. La Balona, que suma un triunfo en diez jornadas y que está de nuevo en puestos de descenso después de cuatro meses, se juega ante el Talavera el derecho a seguir con vida. Es cierto que clasificatoriamente suceda lo que suceda en este duelo habrá vida. Pero la credibilidad, ya muy dañada, del equipo quedaría reducida a la más mínima expresión. No solo lo piensa en entorno, sino también, así están las palabras de su entrenador, el cuerpo técnico.

Ficha técnica Real Balompédica: De la Calzada; Loren, Fran Morante, Borja López (Nico Delmonte), Connor Ruane; Masllorens, Antonio Romero; Joel del Pino (Alhassan Koroma), Omar Perdomo; Yassin Fekir y João Pedro. FC Talavera de la Reina: Biel Ribas; Parra, Neyder, Dani Ramos, Morante; Javi Bueno, Reguera, Renan Zanelli; Souleymane, Buenacasa y Escudero. Árbitro: José David Martínez Montalbán (Águilas, Murcia, 4 de noviembre de 1993). Ha arbitrado tres veces a la Balona, que en todos los casos ha perdido por 1-0. En las dos primeras (en Marbella y en Palma ante el Atlético Baleares) sus decisiones resultaron decisivas para esas derrotas. Hora: 17:00 (Trigésima primera jornada en el grupo I de Primera Federación. En directo por la plataforma de pago InSports TV). Estadio: Municipal de La Línea Antecedentes: El actual FC Talavera, que en 2011 se constituyó en heredero del histórico Talavera CF, ha visitado en dos ocasiones el Municipal, ambas en Liga: en 2019 se impuso por 0-1 y en enero de 2020 vencieron los locales por 2-1.

Este partido concede un premio menor, pero de cierto sabor simbólico: si ganan los locales dormirán este sábado fuera de los puestos de descenso. Igual es una casualidad, pero fue precisamente tras empatar con los cerámicos cuando los linenses salieron de la zona de descenso por primera vez esta temporada.

La campaña que permitía a cada abonado adquirir una entrada a cinco euros para un acompañante -que en la práctica tenía mucho de simbólica porque las puertas del club han permanecido cerradas casi todo el tiempo- apenas ha tenido repercusión y excepto para los que más sufren, la Semana Santa ha eclipsado para el gran público. Así que tampoco cabe esperar un ambiente de gala pese a la trascendencia de los puntos en juego.

Para este duelo en los sotanos de la clasificación el míster recupera a los hermanos Koroma (después de su inacabable aventura con la selección de Sierra Leona que les ha hecho perderse dos partidos), a Borja López tras su paréntesis en Vigo por paternidad y a Bobby Duncan, recuperado de sus dolencias. No ha ssucedido lo mismo con Jesús Muñoz y Álex Guti, que los médicos confían que estén la semana próxima en León, ni con Toni García, sancionado por acumulación de tarjetas.

En el once el míster ha estado jugando al despiste durante la semana, lo que abre la duda del compañero de Fran Morante en el eje de la zaga, de si jugará o no con un nueve (lo que supondría alinear de nuevo al cuestionadísimo Gerard Oliva) y de quiénes ocuparán los costados. Escobar habla de un equipo dinámico y eso invita a pensar que formará con un falso nueve. Yassin Fekir tras su más que sospechosa ausencia en el once de la última semana, apunta a titular. Y ojo que alguno de los canteranos no disfrute de más minutos que de costumbre.

Escobar tiene claro que si la Balona no vence tiene “un tanto por cierto grande de sufrimiento garantizado” y añade: “Para ser equipo de Primera Federación hay que ganar al Talavera, así de claro. Y los jugadores tienen que ser conscientes. Somos nosotros los que nos hemos buscado estar en esta situación y ahora no se puede fallar”.

El míster asegura que su equipo ha hecho lo imposible por “cambiar el estado anímico” después de los últimos marcadores para afrontar de la mejor manera posible lo que califica como “la primera final” de su equipo. “Estamos trabajando para revetir la situación”, garantiza.

“Va a ser un partido dramático por la situación de ambos equipos, complicado para los dos”, define.

El preparador cordobés recuerda que el rival “también se está jugando el todo por el todo” y añade: “Cuando lo ves, sorprende la posición que ocupa en la tabla. Es muy valiente, arriesga muchísimo. Nos va a poner las cosas difíciles".

El entrenador garantiza que en la caseta están “todos montados en el mismo barco” y elude hablar de posibles problemas de conductas de algunos de los extranjeros de la plantilla que circulan por todos los mentideros y de algunos de los cuales ya dio fe este periódico. “Indudablemente se han cometido errores, pero lo hemos hablado en el vestuario. Ahora mismo no conduce a nada echarnos tierra sobre nosotros”, cierra el debate.