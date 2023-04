Pedro Díaz advierte a la Balona: "El Talavera sigue estando vivo"

El entrenador del FC Talavera, Pedro Díaz, califica a la Real Balompédica Linense, a la que visitará este sábado (17:00) como “un rival directo” en la lucha por la permanencia en la Primera Federación ante la que disputará un duelo en la que su equipo “tiene que ganar”. “Tenemos que salir a ganar y con esa mentalidad afrontamos el partido, porque somos optimistas y mientras haya opciones, éste que está aquí va a seguir confiando en que nos vamos a salvar”, recalca el preparador blanquiazul.

“Es un partido con muchísimo en juego y cuando los dos equipos se están jugando tanto el de casa cuenta con el ambiente a favor, con el respaldo de su gente... pero eso se puede volver en contra”, valoró el míster de los cerámicos. “Si el equipo de fuera se adelanta o sencillamente está haciendo las cosas mejor todos sabemos que la gente se pone nerviosa, así que nosotros trataremos de jugar con eso y ponerle las cosas muy difíciles para que no se encuentren cómodos”.

“Es fundamental tener el control del partido y no bajar los brazos cuando llegue cualquier adversidad que puede pasar”, deslizó en referencia a la abultada derrota que los suyos cosecharon en Bahía Sur hace dos semanas (5-1). “Fuimos un muñeco en manos del San Fernando y eso es lo que no queremos”.

Con respecto a la racha de resultados de las últimas jornadas de los dos rivales de este sábado, dijo: “El matiz es que anímicamente nosotros venimos de una victoria, porque el resto de los marcadores de las jornadas precedentes son parecidos”.

“La Balompédica es un rival peligroso, porque parece que no está en buen momento, pero tiene gente arriba muy peligrosa, muy rápida, que de cualquier jugada saca peligro”, analizó. “Tenemos que estar muy atentos, muy concentrados e intentar hacer nosotros peligro para que ellos no se vengan arriba en su estadio, no se sientan cómodos. Pero por encima de todo frenarles sus armas ofensivas”.

“No nos queda otra, es lo que nos llevamos encontrando hace mucho tiempo pero la realidad es que seguimos estando vivos”, recalcó el preparador. “¿Qué lo tenemos más difícil que los demás? Es evidente, porque estamos últimos y hay gente por delante, pero tenemos enfrentamientos directos y entre ellos también tienen que jugar con lo cual todo está abierto”.

“Ahora bien, para poder salvarte eres tú el que tienes que sacar puntos, porque si no lo haces...”, recalcó. “Estamos mentalizados de que es la parte final del campeonato y de que tenemos que ir a por todas en cada partido y sumar cada jornada. Para nosotros cada encuentro es una oportunidad de estar más cerca del objetivo”.

“Desde que llegué sabía que esto iba a ser así, que habría que pelear hasta la última jornada”, recalcó. “Vaya, que si llegábamos hasta la última jornada... pero yo confiaba en mi trabajo y en los chicos. Es cierto que me sorprendió la gran cantidad de puntos que conquistamos al principio, pero luego han venido baches malos que también contábamos con ellos”

“Las victorias dan confianza y dan seguridad a la hora de interpretar lo que estamos haciendo”, asumió el míster en su comparecencia previa al choque, en referencia al resultado del pasado domingo ante el Badajoz. “Veníamos de una racha de partidos en los que no conseguíamos ganar a pesar de jugar bien e incluso de ser superiores en algunos de ellos, pero los triunfos son los que dan tranquilidad para trabajar y más confianza para lo que nos resta de temporada”.