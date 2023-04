José Carlos, el aprendiz de maestro que llama a la puerta de la Balona

La Real Balompédica sigue sumando canteranos a la causa. El último en estrenarse en una convocatoria es el linense José Carlos, un central con las ideas muy claras que vivió con la ilusión de un niño su primer desplazamiento, a Vigo. El chaval agradece el trato que le proporciona un vestuario en el que, garantiza, existe el convencimiento de que alcanzará la permanencia. Fue inscrito con el dorsal 32.

Parece que los tiempos no dan más que para mirar al presente más inmediato. Da la sensación de que no hay nada más allá, por su trascendencia para la supervivencia en Primera Federación, que el Balona-Talavera del próximo sábado (17:00). Sin embargo la entidad de La Línea sigue realizando un trabajo con la cantera que apenas tiene eco para el gran público pero genera muchas ilusiones ya no a tan largo plazo de puertas para adentro. Una tarea en el que están especialmente involucrados el director deportivo, Ismael Chico, el responsable de la base, Juan Mari Sánchez, y el segundo entrenador, Carlos Guerra. Pero en el que colabora de forma activa Rafa Escobar, que ejerce de hombre de club.

El último fruto visible de esa labor es el central José Carlos López Orozco [José Carlos], que se estrenó en una convocatoria de la primera plantilla el pasado fin de semana. Una lista en la que estaban hasta cuatro canteranos, porque le acompañaban Adri Galindo, Fer García y Javi Méndez. Por si fuera pocos estos días, además de los habituales, se ejercita a las órdenes de Rafa Escobar el meta Alejadro Orozco [Álex] del juvenil albinegro, quien se maneja con esperanzador desparpajo.

José Carlos dio sus primeros pasos, fugaces, en el Deportivo Calderón, pero donde se forjó como central marcador fue en la prolífica cantera del Atlético Zabal, un club del que se sigue considerando parte, al menos en el apartado afectivo. El pasado verano, al atravesar la barrera entre la edad juvenil y la senior, se sumó a la Balona B de la Segunda Andaluza, con la que ya había debutado el curso precedente. No es que haya sido pieza fundamental en el filial, es que lo había jugado todo.

Estudiante de Magisterio (“ahora me cuesta más hacerlo compatible”, confiesa), afín a los colores del Barcelona “aunque la Balona siempre está por delante” el defensa no tiene reparos en afirmar que, a pesar de la verdadera paliza de autobús que supuso el viaje a Vigo, resultó una “experiencia increíble”. “Vamos, que yo me subía otra vez ahora mismo”, garantiza.

El zaguero ha sido habitual (“unas veces más, otras menos”) en las gradas del Municipal desde pequeño porque pertenece a una familia futbolera, aunque ninguno de ellos haya jugado a un nivel relevante.

“Desde el primer día que vine a entrenar, hará dos o tres semanas, me sentí muy bien tratado”, recalca. “Todo el mundo me anima, me da consejos, solo puedo dar las gracias”.

“Es cierto que sobre todo los primeros días notas mucho el cambio de categoría tanto en el apartado físico como en el técnico y por eso es tan importante que los compañeros y los entrenadores estén pendientes para poder ir adaptándote”, abunda.

“El otro día cuando el míster me dijo que iba a ir convocado me quedé un poco en shock, pero luego lo fui asimilando y solo puedo decir que ha merecido mucho la pena”, añade.

El pasado sábado asume que en ningún momento pensó que había llegado el momento del debut. “Sinceramente, comprendí que estaba muy complicado. La defensa estaba haciendo las cosas muy bien y luego ya cuando nos quedamos con un hombre más y con el marcador en contra era más difícil. Pero ya digo, me quedo con todo lo que viví y estoy convencido de que llegará mi momento ya sea esta temporada o un poco más adelante”.

“Lo importante ahora mismo no es si yo juego o no, lo importante es que la Balona salve la categoría que es bueno para todos, también para los canteranos”, finaliza.