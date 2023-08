La Balona acaba la pretemporada entre sonrojos (1-3)

Menos mal que los aficionados de la Real Balompédica Linense (Segunda Federación) tienen muy fresco en la memoria que las pretemporadas son un mero espejismo. Que los celebrados triunfos del verano pasado pasado (Málaga, Espanyol, Al-Arabi catarí...) no tuvieron el más mínimo reflejo en un comienzo de competición caótico que acabó por llevarse por delante a Alberto Monteagudo. A los balonos de bien no les queda otra que confiar que el desafortunado periodo de preparación que ha concluido este sábado no sea más que un anecdótico recuerdo dentro de una semana cuando su equipo comience a caminar por la competición. Si no se aferran a ese silogismo tienen motivos para estar preocupados, muy preocupados. Que algunos ya lo están. Y bastante. No es para menos, el equipo es plano: no transmite nada.

Y es que el problema no es que los de Baldomero Hermoso Mere caigan ante el St Joseph de la National League de Gibraltar. Ni siquiera que el resultado sea corto para los merecimientos del vencedor. Lo preocupante es que el equipo del Peñón compita mejor y que la Balompédica se muestre tan vulnerable atrás como incapaz arriba. Queda dicho, menos mal que cabe pensar que todo esto no es más que una alucinación futbolística.

Paradojas de la vida. El St Josephs, propiedad de Mike Garlick [el empresario británico que por dos veces coqueteó con adquirir la Balona y que parece (parece) haber dado un definitivo paso al lado] sonrojó a los de La Línea, que en los dos últimos encuentros de preparación han dejado la sensación de que les falta algo más que media cocción. Los linenses concedieron mucho atrás. Y arriba asustaron entre poco y nada. Es obligado señalar que, una vez concretado el fichaje de Santi Jara [que tiene previsto incorporarse el lunes] aún faltan cuatro fichas seniors por anunciarse. Y que dos chavales (el linense Raúl Fajarne y el granadino Fer García) comenzaron en el once. La duda es si eso es suficiente para justificar que un rival de la liga de Gibraltar sea tan superior. O no son más que paños calientes.

El partido ya comenzó cruzado. Raúl Fajarne se quedó corto en un envío horizontal a Javi Fernández en la frontal del área cuando apenas iban 20 segundos. Pablo Rodríguez robó y completó una generosa asistencia a Dylan Borge. El intento de Javi Fernández por evitar su remate no solo resultó infructuoso, sino que le costó el tobillo al goleador, que tuvo que ser relevado un ratito después.

El 0-1 no pareció indigestar a la Balona, que reaccionó pronto y con fortuna. Una volea de Nani que tenía toda la pinta de irse fuera tropezó en Gabri Cardozo y se introdujo en el marco de Bradley Banda (1-1, 7').

A partir de ese momento la escuadra giraltareña fue, sencillamente, mejor. Mejor situada, con más sentido colectivo y, por encima de todo, compitiendo con mayor intensidad. Mucho mejor en todos los aspectos. Que está muy bien eso de que el St Josephs se tomó el partido más en serio, que estaba más motivado. Pero, si eso es cierto ¿por qué no se comportaron con el mismo ímpetu los de La Línea? ¿Tenían algo mejor que hacer a una semana del comienzo de la Liga?

El empate que el marcador señalaba al descanso ya era un genroso regalo para la Balona, vulnerable atrás. Y eso que de los cinco que jugaban en la retaguardia, cuatro es fácil que estén en el once en La Unión. Primero Pablo Rodríguez y más tarde Tete disfrutaron de sendos mano a mano, que pudieron comenzar a abrir la brecha. En el primero el meta Rodri Gea puso una réplica extraordinaria. En el segundo, el balón se marchó por una cuarta.

Tras el intermedio no cambió demasiado el guión. La Balona (que sigue vistiendo de amarillo porque carece de otra indumentaria en estos momentos, que ésa es otra) había realizado alguna modificación en el dibujo, pero no era su mañana. El St Josephs ganaba todos los balones divididos. El conjunto de Abraham Paz no solo cuenta con futbolistas con galones como Manolín Sánchez o Álvaro Rey (y el exbalono Guti o el barreño Juanma González, ex del Algeciras CF), es que está muy bien trabajado y practica un fútbol ambicioso. No sería nada de extrañar que esta temporada pusiese en jaque eso que parece una jerarquía preestablecida del fútbol de la Roca.

En ese contexto llegaron su segundo y tercer gol. Y menos mal que quedó ahí, porque el árbitro invalidó un gol a Pablo Rodríguez por presunta falta en el salto de esas que no siempre se sancionan.

El partido no sirvió para valorar al recién llegado Fran Carbià, aún en periodo de adaptación. Lo único salvable del partido de los albinegros fue la descollante presencia del tarifeño Pepe Greciano. Haría bien la Balona en echarle un lazo. Rompe con las dos piernas, es incisivo y vertical. Le bastaron 45 minutos para reivindicarse. Menos mal que apareció porque si no el amistoso hubiese sido para olvidar.

Ahora solo queda aferrarse a aquello que tanto repetía Anthony Blake de que todo lo que se ha visto hasta el momento es producto de la imaginación. Porque de otra manera no es precisamente para envidiar a Mere, al que le queda mucha faena por delante.