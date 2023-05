Mike Garlick, expresidente del Burnley y dueño del St Joseph's, se interesa por la compra de la Balona

El empresario británico Mike Garlick, actual propietario del St Joseph's de la National League de Gibraltar, que también es el presidente con más éxitos de la historia del Burnley Football Club inglés mantiene contactos desde hace semanas con el presidente de la Real Balompédica Linense, Raffaele Pandalone, con la intención de adquirir el paquete mayoritario de acciones del club de La Línea, que de facto ya funciona como una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Media docena de inversores se han interesado por las condiciones de venta de la entidad, aunque sin hacer una oferta en firme. Entre ellos se encuentra el exfutbolista internacional alemán Gonzalo Castro, hijo de emigrantes linenses. En su caso el proceso está aún en un estado embrionario, lo que por supuesto no quiere decir que pueda ser el que finalmente prospere.

El desenlace liguero tiene paralizado el cambio de manos de la Real Balompédica Linense. Los posibles inversores están a la espera de conocer en qué categoría militarán los albinegros el próximo curso, porque eso, como es obvio, condiciona su cotización. De hecho, algunos de los que ha mostrado interés por conocer las condiciones de un posible acuerdo ya ha deslizado que en caso de que se consume el descenso a Segunda RFEF ven poco viable seguir adelante siquiera con la negociación.

Este periódico ya explicó el 17 de abril que el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) desvela que la Real Balompédica Linense SAD se registró para el comienzo de operaciones el 23 de mayo de 2022 y que dicha inscripción se considera “parcial”. La definitiva se producirá, casi con toda seguridad, cuando se lleve a cabo la venta y el traspaso de poderes.

Entre los empresarios que han mostrado interés por asumir el mando del club destaca, por el tiempo que lleva manteniendo conversaciones con el presidente -y alguno de sus asesores, a su vez, con los de la Real Balompédica- quien tiene un perfil que se conoce como “un hombre de fútbol” que no es otro que el empresario británico Mike Garlick, actual propietario del St Joseph's. Según confirman desde su entorno más ceracano Garlick está deseoso de iniciar una aventura en España.

Mike Garlick es presidente y propietario del St Josep's de la National League de Gibraltar desde junio de 2022. Antes fue el máximo mandatario y accionista mayoritario del Burnley Football Club, el equipo de la ciudad en la que nació y se crió. En 2006 se integró en la junta directiva de esa entidad y en 2012 se convirtió en su presidente,

Bajo su liderazgo, Burnley logró el ascenso a la Premier League como subcampeón en 2014 y, es evidente que después de vivir un descenso, lo hizo nuevamente como campeón en 2016. En 2018 se clasificó para la Europa League después de terminar en el séptimo lugar en la máxima categoría de Inglaterra, reconocida como una de las competiciones más fuertes de Europa, lo que convierte a Garlick en el presidente de Burnley que más éxitos ha alcanzado en la era moderna.

Los medios británicos entienden que se trata de un empresario que aplica en el fútbol los mismos criterios que en sus negocios. Es decir, dirigirlos de manera prudente y sostenible, anteponiendo la evolución progresiva sobre la revolución momentánea.

Este enfoque convirtió al Burnley en el cuarto club de la Premier League más rentable de la historia, antes de vender su participación mayoritaria en 2021 y afrontar otras aventuras futbolísticas, que comenzaron en Gibraltar y que ahora analiza la posibilidad de que continúen en La Línea.

Con todo, no son la de Garlick no es la única llamada que ha recibido el presidente de la Real Balompédica. Alrededor de media docena de empresarios (algunos de ellos también del extranjero) se han interesado al menos por conocer las condiciones de la venta, lo que no significa que hayan negociado cantidades ni condicionales.

Uno de ellos, según desvela Diario de La Línea, es el exfutbolista hispano alemán Gonzalo Castro, quien, siempre de acuerdo a dicho medio, ha mantenido varias conversarios con Pandalone, pero las posturas económicas están de momento, distantes.

Gonzalo Castro, hijo de emigrantes linenses, jugó entre otros en el Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Stuttgart y Arminia Bielefeld. Llegó a debutar con España sub-19, pero decidió continuar con Alemania, con la que alcanzó la internacionalidad absoluta. Desde su retirada está centrado en la representación de futbolistas, la mayoría, de máximo nivel.