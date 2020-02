Carlos Guerra, segundo entrenador de la Balona, ejerció de portavoz del vestuario debido a que el primer técnico, Antonio Calderón, se vio obligado a abandonar las instalaciones nada más terminar el encuentro que enfrentó a su equipo con el Atlético Sanluqueño como consecuencia de un problema personal.

El exfutbolista balono valoró: “En la primera parte nos costó un poquito entrar en el partido, también porque había varios cambios en la alineación”.

“Hubo momentos en los que el Sanluqueño tuvo más el dominio del balón, pero ninguno de los dos equipos tuvo ocasiones claras de marcar”, recalcó.

“En el descanso ajustamos algunas cosas y entiendo que estuvimos bien, dominamos prácticamente toda la segunda parte”, dijo Guerra. “Después del gol tampoco sufrimos y la prueba es que Javi [Montoya] no tuvo que intervenir”.

“Nos vamos muy contentos con los tres puntos, porque hicimos una segunda parte bastante buena”, sentenció.

“Sabíamos que el Sanluqueño tiene jugadores con experiencia en la categoría y que mueven con criterio el balón y éramos conscientes de que si no estábamos bien nos crearían problemas, pero tras el descanso lo contrarrestamos”.

“Es verdad que en casa nos está costando más, pero tiene mucho que ver con la forma en que los equipos que nos visitan afrontan los partidos, los rivales vienen a encerrarse y a esperar su oportunidad”, reflexionó.

Carlos Guerra admitió que la exclusión de Carrasco en el once y en la convocatoria “fue una decisión técnica” y expresó su sorpresa por las quejas sobre la actuación arbitral del conjunto visitante. “No lo entiendo, no ha habido ninguna decisión polémicas en las áreas. El arbitraje me ha parecido bueno”.