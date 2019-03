El pimentonero Miñano considera "crítica" la situación del Murcia para recibir a la Balona

El jugador del Real Murcia CF José Luis Miñano consideró este jueves ante los medios que la situación de los pimentoneros es “crítica” para recibir este domingo a la Real Balompédica Linense, tras ocho jornadas sin conocer el triunfo. “El vestuario está fastidiado porque quiere conseguir una victoria lo antes posible y poder empaparnos de buenas sensaciones”, argumenta el murcianista.

“Cuando entras en una dinámica como ésta en un club tan ambicioso como el Real Murcia se hace más complicado salir de esa racha. Sobre todo, porque no está en nuestros planes vernos en esta situación a estas alturas de la temporada”, esgrimió.

El mediocampista reveló que el ánimo del vestuario se resiente fruto de la sequía de victorias. “No son unas semanas fáciles para nosotros. Deseamos revertir esto cuanto antes, pero tenemos que ser realistas y saber que darle la vuelta a esto es complicado”, dijo.

“La plantilla que hay ahora no es la misma que comenzó la temporada y por mucho que quieras no podemos tener el mismo control del juego que al comienzo de curso”, explicó. “El equipo trabaja mucho para preparar los partidos, pero luego los resultados no llegan. Creo que nos merecemos un alegría”.

El murcianista confía en que esta situación se revierta lo antes posible, es decir, el objetivo pasa por ganar el próximo domingo a la Balompédica ante su público en la Nueva Condomina. “Vamos a salir de esta apoyándonos entre todos. Estamos capacitados para darle la vuelta a la situación, aunque cada día que pasa es más crítica”, aseguró.

“Nosotros deseamos conseguir la victoria. Nos merecemos una alegría tanto nosotros como la afición. Trabajamos mucho para ello”, deslizó.