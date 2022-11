La Balona, a por el 'tres en raya'

La Balona de Escobar busca el tres en raya que le permita seguir escalando por la tabla del grupo I de la Primera Federación. Los albinegros visitan este sábado (19:00) Linarejos para enfrentarse a un rival poderoso, el Linares Deportivo, que supone el test de mayor dureza desde que el nuevo míster tomó los mandos de la plantilla. Omar Perdomo es la única baja en los linenses, que presentarán un once muy similar al de las dos jornadas precedentes, aunque Toni García puede encontrar hueco en el mismo. Un grupo de hinchas, animados por la resurrección albinegra, acompañan al equipo.

La Balona, rodeada de una euforia que está paladeando su entrenador, viaja a Linares para someter su racha triunfal a una dura prueba. Un equipo que no se le da mal a los albinegros, como demuestra el hecho de que el curso pasado fueron uno de los pocos que no le concedió una sola victoria. El partido en Linarejos acabó sin goles y el del Muncipal, fundamental para la permanencia local, se saldó con triunfo por 5-2. De hecho, desde la refundación de los locales, los balonos han empatado en sus tres visitas.

Los albinegros, en una prueba de que no solo han cambiado los resultados sino el ánimo general, arrastran a un grupo de aficionados a un compromiso en el que todo lo que no sea la victoria puede implicar el regreso a los puestos de descenso. Aunque la verdad eso, a estas alturas, pasa totalmente a segundo plano.

Ficha técnica Linares Deportivo: Ernestas Juskevicius; Edu Viaña, Caro, Lolo González, Candelas; Sancris, Javi Duarte, Rodri, Aitor Gelardo, Fermín López y Samu Corral Real Balompédica: Alberto Varo; Loren, Fran Morante, Jesús Muñoz, Connor Ruane (Víctor Mena); Borja López, Antonio Romero, Álex Guti, Toni García; Yassin Fekir y Alhassan Koroma. Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid (Sevilla). Los albinegros suman tres derrotas y un empate con este trencilla. El Linares, un triunfo a domicilio. Hora: 19:00 (undécima jornada en el grupo I de Primera Federación. En directo por la plataforma de pago InSports TV). Estadio: Linarejos, en Linares (Jaén). Antecedentes: La Balona ha visitado al Linares Deportivo en tres ocasiones desde que el conjunto jiennense se refundó en 2009. En todas ellas, el resultado fue de empate.

Los de La Línea desplazan a toda la plantilla a excepción de Omar Perdomo, a vueltas con su lesión muscular. El algecireño Álex Guti, que tuvo que ser relevado la pasada jornada ante la Cultural Leonesa, se ha ejercitado con normalidad durante la semana y está en condiciones de competir. Después del susto que produjo verle lanzándose al suelo, resultó que solo era una sobrecarga, producto por un lado del esfuerzo físico y, por otro, de la intensidad con la que estaba viviendo la contienda.

No sería nada de extrañar que Escobar repitiese once. No es precisamente nueva la teoría de lo que funciona no se toca. Pero tampoco habría que llevarse las manos a la cabeza si los dos héroes del último triunfo, Toni García y Víctor Mena, encontrasen hueco en la alineación. Especialmente el primero, que aportó mucho, en detrimento de un Joao Pedro que estuvo más gris.

Escobar se siente fuerte y asegura que la afición no debe pensar que la Balompédica va a ganar todos los partidos “pero el de Linares sí”.

“Yo quiero que nuestra afición esté positiva, porque eso llega la caseta, respetamos al máximo al rival, pero nosotros, con nuestras armas, vamos a hacer lo imposible para hacer un partido serio y ganar. Nos tenemos que acostumbrar a ganar”, insiste como si necesitase que el mensaje llegase más allá de la sala de prensa.

“Sabemos que vamos a tener que hacer un partido muy intenso, casi perfecto... pero es que vamos convencidos de que podemos hacerlo”, abunda.

“Estamos intentando fortalecer lo bueno que hemos hecho en los dos partidos que llevo al frente del equipo y corregir aquellas cosas que no me han gustado”, explica el preparador cordobés.

“Aunque pueda parecer un tópico vamos a un campo difícil, complicado y nos vamos a enfrentar a un equipo muy completo, que tiene las ideas muy claras, muy bien trabajado, que arrastra la dinámica positiva con la que acabó la pasada temporada, por mucho que la plantilla haya sido renovada en su mayoría”, detalla el técnico de los albinegros.

“Mantienen la filosofía, la alegría, ese tener las ideas claras y prueba de eso es que están en una zona noble de la clasificación”, recalca. “Hace quince días perdieron su primer partido en casa, pero no fue más que un accidente que sirvió para que demostrase su fortaleza mental ganando fuera una semana después”.

Escobar entiende que Alhassan Koroma, Yassin Fekir y Bobby Duncan “tienen que seguir mejorando” porque sostiene que, sobre todo los dos primeros, “tienen que trabajar más cuando no tienen el balón” y el británico “jugar más en conjunto para rentabilizar la calidad que atesora”.