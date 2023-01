Balona: tras borrón, cuenta nueva

Sin tiempo para enredarse en la derrota del miércoles ante Unionistas, la Real Balompédica Linense recibe este domingo (12:00) en el Municipal de La Línea a un rival directísimo en la lucha por la permanencia en la Primera Federación, el Pontevedra CF, que regresa a ese escenario después de más de 35 años. Los albinegros, que vuelven a reclamar la ayuda de su gente para este primer duelo de la segunda vuelta, recuperan a Álex Guti, Joel del Pino y Jesús Muñoz, si bien este último, con problemas en una rodilla, será duda hasta última hora. Tras el maratón de partidos de esta semana no es precisamente descartable que Escobar introduzca novedades en el once.

Lo único bueno de una derrota en un partido entre semana, como la que la Balona cosechó el miércoles ante Unionistas (0-1) es que no ha habido demasiado tiempo para lamentaciones y debates estériles. Los albinegros amanecen este domingo con otro duelo igual de importante, ante otro rival directo, un Pontevedra en plena metamorfosis que cayó por la mínima en su única visita a La Línea, el 31 de mayo de 1987. Todo lo que no sea ganar supone un problema tanto clasificatorio como de tranquilidad. No vaya a ser que el histórico y celebrado triunfo en el Nuevo Arcángel de hace una semana se acabe atragantando.

Ficha técnica Real Balompédica: Alberto Varo; Damjan Gojkov, Fran Morante, Borja López, Joel Pino; Álex Guti, Antonio Romero, Masllorens, Omar Perdomo (Toni García); Yassin Fekir (Joao Pedro) y Alhassan Koroma (Nacho Heras) Pontevedra FC: Cacharrón; Seoane, Luis Martínez, Churre, Samu Araújo, Miguel Román, Yelko Pino, Oier Calvillo, Jon Bakero, Brais Abelenda y Rufo Árbitro: Álvaro Rodríguez Recio (Madrid). No ha dirigido antes ni un solo partido a la Balona. El Pontevedra empató el curso pasado en Compostela. Hora: 12:00 (Vigésima jornada -primera de la segunda vuelta- en el grupo I de Primera Federación. En directo por la plataforma de pago InSports TV). Estadio: Municipal de La Línea Antecedentes: El Pontevedra solo ha visitado una vez a la Real Balompédica, el 31 de mayo de 1987, en el entonces grupo único de Segunda B. Vencieron los locales 1-0 con un gol de Lito.

Los albinegros, que han hecho examen de conciencia en los tres últimos días, recuperan a Álex Guti, que se perdió el duelo con los charros por sanción y al todavía inédito Joel del Pino, que no estaba inscrito cuando ese duelo interrumpido se inició el 11 de diciembre, al que por cierto el míster ve muy conectado con el grupo. Más en duda está la presencia de otra de las bajas del miércoles, Jesús Muñoz, que arrastra un pequeño problema en la rodilla e igual el míster opta por no forzarlo.

Lo que sí parece lógico, porque así lo hizo Rafa Escobar la última vez que su equipo tuvo que hacer frente a tres partidos en una semana, es que haya rotaciones. El propio técnico cordobés ya habló en rueda de prensa tras la última derrota de la necesidad de oxigenar la alineación.

Como quiera que el míster no da pista alguna Damjan Gojkov, el mencionado Joel Pino, Papa Cámara, Álex Guti, Antonio Romero, Bobby Duncan e incluso alguno de los nueves (en principio Nacho Heras) se perfilan como opciones para cambiar la formación que inició el choque con Unionistas.

“Estamos mentalizados en volver a la senda del triunfo”, aseguró el preparador local. “Vamos a encarar de la mejor forma posible el encuentro ante el Pontevedra, porque todos estamos deseando que llegue el momento de jugar”.

“Estamos con los cinco sentidos puestos en volver a ganar lo más rápidamente posible y hacer un buen partido ante un rival complicado”, dijo, al tiempo que recalcaba la necesidad de pasar página del último revés y la importancia de contar con el apoyo de la hinchada para “empezar la segunda vuelta ganando”.

“Tenemos que hacer el partido perfecto”, vaticinó. “Al Pontevedra le gusta tener el balón, le da un buen trato a la pelota, tenemos que intentar quitarle la posesión”.