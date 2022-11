Pirulo, el enésimo avalista de Rafa Escobar

José Antonio Ruiz López, Pirulo, (Los Barrios, 17 de abril de 1992) emprende en unos días el viaje de vuelta a casa con una sonrisa. Su equipo, el LKS Lodz, llega al parón liguero líder destacado de la Fortuna 1 de Polonia (la segunda categoría del país) y el futbolista barreño, a pesar de no haber podido jugar el viernes por sanción en la despedida del presente año está en la pelea por el pichichi después de haberle puesto firma a nueve goles (uno cada 140 minutos sobre el césped). El exfutbolista de Real Balompédica y Unión Deportiva Los Barrios, el mejor de su categoría el pasado curso, se añade a la lista de avalistas del técnico albinegro Rafa Escobar, de quien dice que era la mejor apuesta de una Balona a la que ni mucho menos descarta regresar al final de su carrera. Más bien todo lo contrario.

Pirulo confiesa que aún anda tratando de manejarse en polaco (“es un idioma muy complicado”), afronta su cuarta andadura en el club desde que dejó el equipo de La Línea en el verano de 2019. La tercera andadura consecutiva en la segunda división. En el apartado personal apenas hace cuatro meses que disfruta de su segunda paternidad y su hija mayor, que ya tienen seis años, está perfectamente integrada Polonia. A su corta edad ya habla tres idiomas (español, inglés y polaco), que no es poco.

Los problemas deportivos y extradeportivos del curso pasado quedaron atrás. El equipo es líder, el futbolista de la Villa es pieza fundamental (solo se ha perdido dos partidos y ha sido titular en 15 de las 18 jornadas) y aunque queda mucha competición por delante, el LKS (el conjunto de los denominados caballeros de la primavera) es serio candidato a terminar en una de las dos posiciones que dan derecho al ascenso directo, porque una plaza en el play-off parece ya garantizada salvo catástrofe poco previsible. Desde finales de agosto no conoce la derrota ni en Liga ni en Copa, de la que, eso sí, fue eliminado en la tanda de penaltis.

Después de que su equipo venciese 1-5 el viernes en el primer partido de la segunda vuelta, la competición frena no tanto por el Mundial de Qatar, que también, sino porque el paréntesis invernal es allí poco menos que sagrado cada campaña. Después de dos semanas de entrenamiento, los futbolistas disfrutarán de todo el mes de diciembre de vacaciones y están citados para volver a entrenarse el tres de enero, con vistas a competir el once de febrero.

Pirulo tiene contrato en vigor hasta 2025 y tiene la ilusión de volver jugar en la PKO Ekstraklasa (la máxima categoría del país) “al menos un par de añitos”.

“Estoy súper cómodo aquí, encantado, con mi familia acomodada, pero no descarto nada, incluso de ir a otras ligas y experimentar otras cosas”, explica el atacante barreño. “Si me quedo, estaré a gusto, pero no niego que tengo curiosidad por conocer otras costumbres, otras culturas”.

“Lo que también tengo claro es que como en España no se vive en ningún sitio y por supuesto no descarto regresar”, desliza. “Eso sí, para nada me voy a arrastrar. Solo jugaré al final de mi carrera allí o en cualquier otro sitio si me veo físicamente bien”.

“Con la Balona mantengo una excelente relación, sobre todo hablo mucho con Ismael Chico [en referencia al director deportivo] porque es amigo personal. Siempre le digo que me gustaría volver algún día”, recalca. “Si juego en España, por supuesto que me gustaría hacerlo en la Balona”.

“Por supuesto que estoy al día de todo lo que pasa allí y me dio mucha alegría que Rafa Escobar [a cuyas órdenes jugó unos meses en la Unión Deportiva Los Barrios en Tercera división] haya vuelto a la Balona, porque creo que es el hombre idóneo para sacar al equipo de donde está”, argumenta.

“Es un tío genial, aprendí mucho de él, porque sabe mucho de fútbol, es una persona extraordinaria”, insiste. “No creo que pudiesen encontrar otro entrenador mejor en esta situación, conoce el club, sabe lo que tiene entre manos y es la apuesta ideal, porque además tiene tiempo para revertir la situación, de hecho ya ha empezado a hacerlo”.

Pirulo vuelve al análisis de su situación actual. "La temporada pasada hice diez goles, la anterior trece y ésta en apenas la primera vuelta ya llevo nueve”, detalla el atacante. “Vamos haciendo buenos números y a ver cómo se da la segunda vuelta”.

“Es verdad que me costó adaptarme el primer año, porque no solo me encontré con otras costumbres, sino también con otro tipo de juego, pero yo hago una valoración extraordinaria de mi periodo aquí”, recalca.

“Es cierto que bajamos y no hemos vuelto a ascender, pero hemos hecho muy buenas temporadas y a título personal la familia está súper contenta, las niñas están adaptadas al país y en ese apartado estoy feliz”.

“Lógicamente hay un factor que hace que la vida aquí sea muy diferente a España”, detalla. “Por un lado el clima y por otro, que ya es de noche a las tres y media o cuatro de la tarde. Eso supone que la gente, con el frío, apenas salga. Su vida es trabajo y casa”.

“Otra cosa es en verano, que dura dos o tres meses, a la gente le gusta estar en la calle, pero ese periodo dura poco”, abunda.