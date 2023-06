Los veteranos de la Balona conceden a Masllorens el trofeo Salvador Mota

El centrocampista catalán de origen colombiano José Masllorens ha sido proclamado como vencedor del trofeo Salvador Mota de la temporada 2022-23. Este galardón reconoce al futbolista con más pundonor de la Real Balompédica Linense y está auspiciado por la Asociación de Veteranos de la Balona (Averbal). El mediocentro se confiesa “agradecido y orgulloso” pero recalca que hubiese cambiado cualquier reconocimiento “por la permanencia”. Masllorens asegura que no se marcha del todo porque “un trocito” de su fútbol y de su persona al margen del deporte “se quedan para siempre en La Línea y en la Balona” y sostiene que el descenso a Segunda Federación se recordará dentro de unos años como “un pasito atrás para volver con más fuerza”.

La que acaba de finalizar era la tercera temporada de Masllorens en una Balona en la que desembarcó como “un centrocampista total” según la definía la prensa colombiana. En la primera, aquella tan peculiar post-Covid, no pudo jugar hasta enero por cuestiones burocráticas. Este curso ha disputado 34 partidos (27 de ellos como titular) y fue convocado en 37 ocasiones, ya que debió cumplir una jornada de inhabilitación por acumulación de amonestaciones. Es manifiesto que los tres técnicos que pasaron por la entidad durante el curso, Alberto Monteagudo, Rafa Escobar y Víctor Basadre, le consideraban una pieza fundamental. Anotó un gol.

Averbal explica a través de sus redes sociales que Masllorens logró 33 puntos en las puntuaciones otorgadas por uno de sus colaboradores, Dionisio Sánchez Holgado. “Como sabéis, este trofeo pundonor es el mas importante que se le puede reconocer a un jugador de nuestra Recia en cada temporada y así recordar cada año a nuestra figura Salvador Mota”, detalla la organización, que vaticina que “con el apoyo de la mejor afición del mundo” el conjunto de La Línea volverá “pronto donde se merece” en referencia a la Primera Federación.

“Para mí supone un orgullo muy grande que me concedan este premio, estoy muy agradecido”, recalca el futbolista, que ya se encuentra de vacaciones con su familia en Barcelona y que en el transcurso de la charla demuestra que sigue teniendo entre ceja y ceja el convencimiento de que acabará por debutar en Primera división. “Yo siempre he intentado transmitir tanto dentro como fuera del campo que lo estaba dando todo por la Balona, en todos los momentos”.

Ahora que cierra su paso por la entidad albinegra, Masllorens se muestra incapaz de señalar un solo recuerdo de sus tres años en el club. “No me puedo quedar con uno solo, más bien al contrario, podría decir tantos...”

“Me acuerdo como si fuese ayer de mi debut, de un día muy especial que fue el ascenso a Primera RFEF con Antonio [Calderón], el partido con el Castilla en casa, la salvación con el Andorra... hay tantos momentos buenos que podría estar hablando media hora”, abunda.

“A título personal estos tres años han supuesto también mucho para mí”, desliza. “Afrontar mi llegada fue todo un reto, porque es difícil asumir que vas a vivir fuera de casa, pero entiendo que he crecido mucho tanto personal como futbolísticamente. Ahora me siento más maduro y todo eso es gracias a la Balona, a mis compañeros y a todos los entrenadores que he tenido, que cada uno de ellos me ha aportado algo nuevo”.

“De lo que nadie puede tener dudas es que juegue donde juegue a partir de ahora La Línea y la Balona serán siempre como mi casa”, recalca. “Me llevo muchos amigos de la gente del club, aprecio muchísimo a una afición que siempre me ha transmitido cariño, un afecto muy grande”.

“Han sido tres años muy bonitos, he recibido mucho cariño y un trocito de mí se quedará para siempre en La Línea y siempre seré un aficionado de la Balona”, continúa. “Estoy convencido de que esto que nos ha pasado [en referencia al descenso] ha sido un paso atrás para coger fuerzas y que pronto volverá donde se merece por todo lo que es ese club y esa ciudad y además para seguir mirando hacia arriba”.

El ya exjugador balono, que sostiene que ha estado “muy enfocado en intentar lograr la salvación” como para escuchar ofertas y que aún desconoce cuál será su destino a corto plazo. “De verdad que no lo sé”, recalca, a pesar de los muchos rumores que le sitúan en la esfera del Granada Club de Fútbol y de su filial.