El Marbella FC, uno de los grandes favoritos al comienzo de la temporada, llega al duelo de la Balona de la última jornada condenado a no pelear en ninguna de las fases por ascender a la Liga Pro. Vaya, que tiene garantizado, de facto, un descenso, con el consiguiente enfado monumental de su hinchada, que señala al grupo inversor y al entrenador, José Manuel Aira, como principales responsables. Los locales no pueden contar con Ezequiel Busquets, sancionado, Alfred Planas y Edu Ramos, lesionados.

El Marbella afronta un choque que solo le sirve como comienzo de la segunda fase por aquello de que acumulan los puntos, después de firmar dos empates sin goles (enlaza tres jornadas sin perder) que le han condenado de forma definitiva.

El conjunto del exbarreño Añón, Álex Bernal (por el que suspiró la Balona), Redru (Elche en Segunda…) que tenía como cabeza de cartel al Pirata Granero (Real Madrid, Real Sociedad, Espanyol) y como segundo referente a Juanmi Callejón (que jugó con el Mallorca en Primera, Hércules y Córdoba en Segunda y en las máximas categorías de Grecia, Bolivia y Arabia Saudí), el que se reforzó en invierno con Chumbi (Real Murcia) y Eliseo Falcón (Sevilla Atlético) es el segundo peor anfitrión del grupo, con solo dos triunfos en ocho partidos.

Las tres ausencias con la que concurre parece que no van a modificar el once, aunque existe la posibilidad de que Añón ocupe la plaza de Álex Bernal.

El discutido míster José Manuel Aira, asume la situación en la que ha quedado su equipo y recalca que en la pelea por evitar un segundo descenso su equipo “no afronta una segunda fase con ocho partidos, sino con nueve y éste es el primero”, en referencia a su duelo con la Balompédica.

“La Balona es un equipo muy intenso, que te lleva a duelos continuos durante todo el partido y que plantea muchas situaciones de segundas jugadas, con juego directo”, analiza en referencia a su rival de este domingo.

“Es un conjunto muy potente en situaciones de estrategia, que lógicamente vendrán a jugarse esas últimas opciones que todavía tienen para meterse en esas tres primeras posiciones”, vaticina. “Me espero un rival que nos obligue, nos exija a dar nuestra mejor versión para sacar el partido adelante”.