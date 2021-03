El Marbella FC llega al duelo con la Real Balompédica Linense del próximo domingo (12:00, en directo por Footters) envuelto en una crisis monumental. El proyecto deslumbrante del pasado verano, ése en el que se dice que se invirtieron dos millones de euros, está condenado a falta de una jornada a pelear por quedarse en la Segunda RFEF (que ya supone, de facto, descender una categoría) y la afición está de uñas con el grupo Best Of You, que llegó en 2019 con el compromiso de devolver al equipo a Segunda división.

Cuando el 22 de septiembre la Balompédica venció en encuentro amistoso disputado en las instalaciones de La Dama de Noche al Marbella parecía que el conjunto costasoleño estaba llamado a ser candidato a todo. De hecho el club presentaba su campaña con el slogan “Soñemos en grande”. Ambos conjuntos se reencuentran seis meses después. Los locales están descendidos -al menos una categoría- y los linenses necesitan un triunfo para mantener la esperanza de ser terceros y ascender a la Liga Pro en su primera oportunidad, aunque dependen también de resultados de terceros.

No solo era el equipo de Esteban Granero (Real Madrid, Getafe, Real Sociedad, Espanyol…) sino que estaban Juanmi Callejón (Castilla, Mallorca, Hércules, Albacete y Córdoba, amén de alguna aventura en el extranjero), del incombustible capitán Javi Añón (ex de la UD Los Barrios), Álex Bernal, por el que en su día suspiró la propia Balona, o del lateral Redru, al que se había vinculado con equipos de superior categoría. En el mercado de invierno llegaron al plantel Chumbi (Real Murcia) y Eliseo Falcón (Sevilla Atlético) y se marchó Manel Martínez, que puso rumbo al Atlético Baleares, pero los cambios poco o nada solucionaron.

El club no había quedado contento con el trabajo de David García Cubillo (al que se le escapó el ascenso en una fase final disputada en casa) y recurrió a José Manuel Aira (Albacete, Racing de Ferrol, Real Murcia, NK Rudes croata y FC Sochaux-Montbéliard francés y Cultural Leonesa), al que presentó poco después de anunciar que en breve tendría un estadio del futuro… del que aún nada se sabe.

Lo cierto es que el Marbella nunca ha deslumbrado. No lo hacía el curso pasado por su fútbol, pero sí por sus resultados. Éste, ni por una cosa ni por otra. Ha ganado dos de sus diez últimos partidos -es junto a Recre y Marino el peor equipo en ese periodp- y tras su empate en San Fernando del pasado domingo ya sabe que quedará entre los cuatro últimos, porque aunque está a tres puntos del Cádiz B, le perjudican todos los posibles empates.

La afición, que llevaba tiempo calentita, ha estallado tras consumarse el descenso. Y en las redes incluso se convocan quedadas para hora y media antes del encuentro con la intención de abroncar a los responsables del grupo inversor y, especialmente, al entrenador, que desde luego no ha calado entre la parroquia.

El Marbella es el segundo peor equipo como local del grupo, solo por delante del colista Marino. Ha ganado dos de sus ocho partidos, ha firmado tres empates y ha cosechado otras tantas derrotas.

De cara al partido con los de La Línea es baja Ezequiel Busquets por sanción y duda, Alfred Planas, del que el propio club ha anunciado este jueves que se entrena al margen de sus compañeros como consecuencia de unas molestias en los abductores.