Damjan Gojkov, el hombre invisible

La Real Balompédica Linense ha inscrito al lateral serbio Damjan Gojkov, que tiene contrato con la entidad de La Línea hasta 2025, en la relación de futbolistas que pueden tomar parte en los partidos de Segunda Federación a pesar de que ni siquiera participó en el acto de presentación y que el club, en los datos facilitados a través de sus redes sociales, no le asigna dorsal. Legalmente, el futbolista está en disposición de ser alineado el próximo domingo (18:00), cuando los albinegros visiten al Yeclano en La Constitución.

El pasado uno de agosto Europa Sur dio a conocer que la Real Balompédica Linense había tomado la decisión de desvincular a tres de los futbolistas que tenían contrato en vigor: Papa Cámara, Alu Koroma y Damjan Gojkov.

El primero se marchó el 17 agosto. Apenas un par de días antes el defensa balinés se sumaba a la ASD Canicatti, de la Serie D italiana. El 30 de agosto el internacional sierraleonés Alu Koroma se marchó al Vélez, también del grupo IV de la Segunda Federación. Sin embargo Damjan Gojkov permanece en el plantel. El club se ha visto obligado a inscribirle porque, en caso de no hacerlo, se exponía a una posible denuncia. No sería el primer caso de un jugador que, a través de su sindicato, interpreta el carecer de licencia como una persecución laboral. Es decir, ocupa una ficha que hasta el momento se imaginaba libre.

La Balona no puede impedirle entrenarse con el equipo, pero prueba de que no entra en los planes del club es por un lado que no participó en el acto de presentación de la plantilla y por otro no fue siquiera citado siquiera en los amistosos, aunque él había pedido la oportunidad de convencer a Mere de que estaba a la altura de la cuarta categoría del escalafón nacional.

El secretario técnico de la entidad, Alberto Achirica, ha tratado de desencallar esta situación y buscarle acomodo, pero ningún club se ha interesado por una contratación tanto pujó en su día el entonces entrenador de los balonos, Alberto Monteagudo.

Damjan Gojkov, internacional con Serbia, llegó a la Balona el pasado verano y, tras someterse a una prueba, fue contratado. Procedía del Mladost GAT, con el que ascendió a la Superliga (la máxima categoría) de Serbia y había pasado, entre otros por Estrella Roja, Zarkovo, Spartak, Kolubara o Vojvodina.

Después de haber jugado solo cuatro partidos (dos de ellos como titular) en la primera vuelta de la Primera Federación, la Balompédica acordó la cesión al Juventud de Torremolinos, de la Segunda RFEF. En el equipo malagueño y a las órdenes del exbalono Antonio Calderón apenas jugó en cinco ocasiones, nunca como integrante del once inicial. Apenas acumuló 116 minutos en un equipo que descendió de categoría.