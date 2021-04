Rafa Escobar, exentrenador de la Real Balompédica Linense, presume que el duelo entre Córdoba y Balona del próximo domingo (17:00, en directo por Footters) que se antoja trascendente para la lucha por las dos plazas en la Primera RFEF (Liga Pro) que quedan vacantes en el grupo IV de Segunda B será “muy táctico y de pocos goles”. “Una partida de ajedrez” entre los técnicos, Pablo Alfaro y Antonio Calderón, vaticina el míster, que entiende que se trata de un “partido vital” entre los dos candidatos “a acompañar al Sevilla Atlético” en la pelea por las dos plazas que permiten alcanzar el objetivo.

Rafa Escobar no solo era el técnico de la Real Balompédica Linense cuando en 2011 consumó su último ascenso a Segunda B tras su eliminatoria entre campeones con el Tudelano, sino también el responsable de las mayores satisfacciones de la escuadra albinegra -junto a Carmelo Cedrún y Gabriel Navarro Baby- hasta donde alcanza la memoria de la mayoría de los aficionados que acuden a las gradas del Municipal. Cordobés de cuna, es el actual preparador del Europa FC de Gibraltar, colíder de la fase por el título de la National League de la Roca. Esta temporada ha ejercido de comentarista en numerosos partidos del equipo califal para emisoras locales y ha visto jugar a la Balona en varias ocasiones. Su conocimiento de ambas formaciones le permite un análisis muy detallado de lo que puede suceder en el Nuevo Arcángel.

“Va a ser un encuentro, casi seguro, con pocas ocasiones de gol, entre dos equipos muy parejos en cuanto a fútbol ofensivo, en el que lo más probable es que lleve el peso del juego el Córdoba”, señala el míster del conjunto gibraltareño en su análisis.

“El equipo de casa va a tener más el esférico que la Balona, que se va a encontrar cómoda en esas circunstancias, porque estará bien posicionada sobre el terreno de juego para tratar de aprovechar las pérdidas de balón en las salidas de su rival para tratar de hacer daño a la contra”, añade.

“La Balompédica tratará de rentabilizar, porque además tiene futbolistas que saben hacerlo, que la transición defensiva del Córdoba no es su fuerte, porque tiene jugadores de medio campo hacia adelante a los que les cuesta mirar hacia atrás, replegarse”, especifica.

“Ojalá me equivoque, pero en principio será un partido de pocos goles, muy largo, cerrado y por eso la Balona sabe que debe esperar su momento, no impacientarse y jugar con que el Córdoba, con el paso de los minutos, puede perder la tranquilidad, así que el primero que se sienta desestabilizado porque no le esté acompañando el marcador puede acabar traicionándose”, relata Escobar. “Son dos equipos a los que les cuesta marcar, pero a los que también es difícil sorprenderles”.

Escobar argumenta que la renta del equipo linense en la clasificación del gruo IV-D de Segunda B -aventaja en un punto a la escuadra califal- que se presenta como su más directo rival- no debe ser un factor determinante en el choque del domingo. “Creo que la Balona se equivocaría si pensase en eso, lo que debe plantearse es que tiene la opción de dar un golpe casi definitivo a un rival directo”, dice el expreparador albinegro.

“Está claro que la presión es del Córdoba, un equipo que fue confeccionado para pelear por la Segunda A y que ahora tiene como mal menor buscar una plaza en la Liga Pro”, recuerda. “La Balona tiene que manejar eso, pero no salir con el conformismo del que piensa que el empate puede valer, aunque a la larga pueda ser así”.

“Igual si el partido llega en tablas al minuto 80 será el momento de manejar estos tiempos y de no perder lo que ya tienes, pero eso en el tramo final, antes, aunque el Córdoba sea el que más tiene que perder, la Balona tiene que pensar en grande”, subraya.

Virtudes y defectos del Córdoba

Escobar entiende que el principal enemigo del Córdoba es el exceso de confianza de sus jugadores, a los que traiciona el prestigio de la camiseta que portan. “En ninguna, pero en esta categoría menos, se gana con los colores blanquiverdes, ni con el escudo ni siquiera porque haya seis o siete nombres que parezcan llamados a marcar la diferencia”.

“Es muy posible que el Córdoba sea de los equipos con más calidad técnica de la categoría, pero a eso hay que unirle un nivel máximo de trabajo, porque en caso contrario, los rivales igualan en intensidad y cuesta Dios y ayuda hacer valer esa mayor calidad”, puntualiza.

“Con todo no hay que perder de vista que el Córdoba tiene jugadores como Willi [que lleva anotados siete goles] o Piovaccari [que suma cuatro] que de muy poco son capaces de provocar una acción de gol, así que nos les hace falta generar mucho, sino que esperan su momento y te pueden ajusticiar”, detalla Rafa Escobar.

Virtudes y defectos de la Balona

“Para mí la principal virtud de la Balona es que es un equipo, un bloque muy compacto”, resalta. “Podrá jugar mejor o peor, podrá gustar a determinada gente o no, pero sus jugadores tienen muy claro qué van a proponer, no se desesperan y esperan el momento para dar el zarpazo y cuenta con un jugador como Pito Camacho cuyos números están ahí y no admiten debate”.

“Su principal defecto es que no ha sabido matar los partidos cuando ha podido hacerlo, aunque eso no deja de ser una opinión muy personal y asumo que es muy fácil decirlo desde fuera”, recalca Rafa Escobar.

“No es correcto hablar de más o menos defensivo, es que es un equipo que por su naturaleza se siente cómodo cuando está arropado, porque sabe salir rápido, pero ya digo que me he quedado con la sensación de que ha habido veces en las que le ha tenido el marcador a favor y le ha faltado apuntillar al rival”, finaliza.