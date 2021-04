El entrenador de la Real Balompédica, Antonio Calderón, compareció este domingo en rueda de prensa tras la victoria de su equipo ante el Real Murcia (1-0) y afirmó que llevarse los tres puntos les había "costado la vida" y reiteró en varios ocasiones que se iba "muy enfadado" por los errores de sus jugadores en la segunda mitad.

"Fue un partido muy igualado. Empezamos bien. Tuvimos el infortunio de la lesión de Antoñito, lo que nos despistó un poco. No sufrimos nada en defensa. En el partido no se generaron muchas ocasiones, pero cuando conectamos por dentro con José (Masllorens), o salíamos con Loren y con Antonito al principio y con Koroma por la izquierda, les generamos problemas y dudas", comenzó el técnico.

"Llegó la expulsión de ellos y el equipo a partir de ahí supo jugar. En el segundo tiempo jugamos bien, hicimos el gol, pero tuvimos un par de errores que nos metieron el miedo en el cuerpo. A partir de ahí no supimos jugar el partido. Con un jugador más tendríamos que haber tenido más el balón. No estoy satisfecho. Estoy contento con el resultado pero enfadado porque en el segundo tiempo nos entró el miedo, no supimos leer la situación y no sufrir lo que sufrimos"

Sobre su rival, comentó: "El Murcia es un equipo con muchísima experiencia y con mucha envergadura, que en los balones parados genera muchos problemas. No dominó. No generó demasiadas ocasiones, salvo las que nos complicamos nosotros. En la jugada del penalti el balón salió y la mano creo que fue un poco rigurosa, pero lo fallaron. Luego tuvimos otro fallo en un balón que se le escapó a Nacho y provocó otra ocasión. Nosotros estábamos bastante cómodos en ese aspecto, pero en ataque no tuvimos fluidez como queríamos".

El entrenador volvió a insistir en la mala segunda parte de los suyos: "En el segundo tiempo, en el minuto diez o quince, perdimos un par de balones que provocaron ocasiones de ellos y nos entró el miedo. Igual que el fin de semana pasado, cuando teníamos todo perdido en Marbella nos fuimos arriba y nos quitamos los tirantes, hoy (por este domingo) íbamos ganando y nos entró el miedo a perder que nos hizo sufrir hasta el final. Ahí están los presupuestos. Nuestros jugadores son más inexpertos y en estas situaciones no tienen las herramientas que tienen otros equipos".

"Por eso me voy enfadado. En el descanso les dije lo que quería, también tras la expulsión y tras el gol. Hubo fases en que lo hicimos, pero de repente nos fuimos por la tremenda, muy rápidos, perdíamos muchos balones. Menos mal que nuestro portero y defensas estuvieron bastante concentrados y lo solventaron", continuó.

Cuestionado sobre si a la Balona le cuesta más ganar como local, dijo: "Fuera de casa los contrarios exponen más. El Murcia tenía tendencia a ir arriba y nos faltó tranquilidad para en las dos o tres contras que tuvimos llegar a su portería. Espacios había, no tantos como cuando jugamos fuera, pero los había. Yo estaba loco porque en casa nos pusiéramos por delante y mira".

"Me hubiese gustado ganar con un jugador más, mejor. Si hubiera entrado la jugada de Luis Alcalde todo hubiera cambiado. Hay que darles un apretón a nuestros jugadores para que no nos hagan sufrir así. Soy el primero que no quería que pasara lo que pasó. Tenemos que tener más recursos y se espera más de los futbolistas. Nos ha costado la vida", insistió el entrenador.

Sobre las posibilidades de su equipo de ascender a la Primera RFEF, dijo: "Veo a los otros equipos, con jugadores con experiencia en Primera y Segunda división, pero nosotros estamos ahí. Habrá partidos que te gustarán más o menos. Como el del Marbella, en el que terminamos super contentos, y habrá otros que costarán más y seremos más ásperos, pero nadie te regala los puntos. A pesar de todo, porque estoy muy contento con el resultado pero muy enfadado por la segunda parte, estamos ahí. Nos quedan cinco partidos muy interesantes".

Acerca de la influencia de Loren en el encuentro, comentó: "Es un futbolista que está creciendo mucho, y lo tuve en mente toda la semana para empezar de inicio. Al final pensé que con la experiencia que tenemos ahí con Chironi, con Ali, Antoñito y Koroma, estaba tranquilo. Fue el primer cambio porque nos da mucha amplitud y verticalidad, algo que a este equipo le cuesta. Incluso Koroma, que nos tiene acostumbrados a abrir a los espacios, ante el Murcia venía mucho a pedirla al pie".

Sobre la presión de necesitar la victoria ante el Real Murcia para conservar la segunda plaza, explicó: "En la charla previa de esta mañana mencioné los resultados de esta mañana en la charla previa, para recordarles que los encuentros se deciden por detalles. El primer gol que marcó el Sevilla B llegó cuando el partido estaba igualado ante el Cádiz. Y el Tamaraceite con el Córdoba B igual. Los jugadores sabían que tenían que ganar sí o sí. Supieron jugar con esa presión".