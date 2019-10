La Unión Balompédica Conquense afronta el encuentro de La Línea en un momento emergente: enlaza siete encuentros sin conocer la derrota entre las dos competiciones y acaba de dejar su portería a cero por primera vez en Liga. El técnico, Nacho Alfonso, confeccionó una lista de viajeros con solo 16 jugadores entre los que se encuentra Pacheco, del filial, que trabaja con frecuencia con la primera plantilla. El once inicial es una incógnita.

La UB Conquense viajó a las seis de la madrugada de este miércoles a La Línea decidida a dar la campanada, pero sin perder de vista la Liga, en la que aún trata de auparse a las plazas de privilegio del grupo XVIII, de las que les separa un punto.

Por este motivo el preparador decidió dejar en casa al centrocampista Luis Ramírez y al atacante Basilio, que arrastran problemas y a los que no ha querido exponer no ya al encuentro, sino ni siquiera al desplazamiento de once horas de ida... y otras tantas de vuelta. Ni uno ni otro formaron parte el once inicial el pasado domingo.

El técnico barajó la posibilidad de completar la lista con canteranos, pero finalmente optó por viajar a la antigua usanza solo con 16 futbolistas, que desde primera hora de la tarde de este miércoles velan armas en Los Barrios y que son: Jareño y Marius (porteros), Álvaro Ramírez, Joseja, Sahuquillo, Pacheco, Cabana y Manzano (defensas), Iván Rubio, Héctor Rubio, Miguel Chaves, José Vega y Alberto Mayordomo (centrocampistas) y Zequi -ex de la Unión Deportiva Los Barrios, que viene de anotar en Liga- Gerica y Canty (delanteros).

El equipo de Cuenca, cuya plantilla experimentó una metamorfosis casi total después de consumarse su descenso el pasado verano, no conoce la derrota desde que el 25 de agosto perdió en campo del Toledo en la primera jornada de Liga. Ya antes había superado a este mismo rival en la final, al Quintanar y a La Roda en la fase autonómica de esta Copa Federación. Su Talón de Aquiles, que concede demasiado goles a los adversarios.

Nacho Alfonso, que muestra confianza en los suyos, cataloga a la Balona de conjunto "bien trabajado, un rodillo” y subraya que será su equipo el que tendrá que adaptarse porque es “de inferior categoría y además juega fuera de casa”.