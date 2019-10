Nacho Alfonso, entrenador de la Unión Balompédica Conquense persigue que su equipo ofrezca este jueves (20:30) en el duelo de la Copa Federación que le enfrentará a la Balona en La Línea “una imagen diferente”, con menos posesión de balón y más precauciones defensivas, que las que toma en su competición en el grupo XVIII de Tercera división.

“Entiendo que nosotros que somos los de Tercera y además jugamos de visitantes, así que nos corresponde adaptarnos al rival, porque las categorías están para algo”, recalca.

El míster del Conquense define a la Balona como “un equipo muy compacto, muy trabajado, muy fiable, que es verdad que viene de encajar dos derrotas, pero que cuando se hizo el sorteo estaba segundo y sigue muy cerca de la zona alta”.

“Yo entiendo que nos vamos a cruzar con el típico rival de la Segunda B, que además encaja muy pocos goles, que es un rodillo durante noventa minutos porque tiene un estilo de juego muy definido, en el que creen sus jugadores”, abunda. “Está muy bien trabajado, comete muy pocos errores y cuenta con jugadores importantes de la categoría”.

Al ser preguntado por el Conquense, responde: “Sin olvidar que somos un equipo de Tercera división procuramos ser protagonistas con balón y hacer un juego vistoso para el espectador, porque entendemos que contamos con futbolistas para poder jugar así y no nos está yendo mal”.

“Lo que sí es cierto es que tenemos que mejorar a nivel defensivo, porque hemos concedido muchos goles en auténticos regalos”, asume.

Nacho Alfonso cambia el discurso cuando se trata de analizar la Copa Federación: “A mí personalmente me gusta mucho esta competición, entre otras cosas porque te permite hacer una sesión de trabajo con un partido, que no hay mejor entrenamiento y dar minutos a jugadores que no están contando tanto, pero con todos mis respetos, y entiendo que pueda ser complicado, no está bien organizado el asunto de los desplazamientos”.

“No hablo solo del desplazamiento, que entre carretera y descansos son once horas, sino del enorme gasto que supone viajar un día antes para un equipo que está muy limitado a nivel económico y la compensación por kilómetros no cubre para nada lo que inviertes”, abunda.

“Por si fuera poco vas al campo del equipo de superior categoría, que tiene la ventaja de jugar en su estadio, lo que implica que hará algo de taquilla y hará ingresos en los bares… vaya que no es equitativo y más cuando nosotros teníamos aquí al lado al Talavera”, finaliza. “Con todos mis respetos, es un poco un sinsentido”.