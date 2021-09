Balona, levántate y gana

La Real Balompédica Linense afronta este viernes (21:00, en directo por Footters) su primera oportunidad de redimirse del varapalo sufrido en el Clásico del Campo de Gibraltar a manos del Algeciras Club de Fútbol. Los albinegros visitan en el Johan Cruyff de Sant Joan Despí al Barcelona B, que esta temporada aún no conoce el triunfo en ese recinto, en el que tradicionalmente ha sido casi imbatible. Los linenses viajan por la mañana con las bajas ya conocidas de Antoñito, Fito Miranda e Iván Martín. Jeremy Saygbe se queda en casa y su plaza en la convocatoria la ocupa Alusine Koroma. El míster desliza que habrá “uno o dos cambios” en un once que parecía intocable antes del Clásico.

La Balona juega su primer partido en viernes en la Primera RFEF. Le viene de perlas, porque cuanto antes afronte la quinta jornada, antes podrá pasar página a la desafortunada actuación de la cuarta, un inesperado borrón que ponía fin a un más que esperanzador comienzo de temporada, tampoco sería bueno olvidarlo.

Los albinegros, que esta semana no han gozado de la habitual jornada de descanso por aquello de lo apretado del calendario, comienzan el viernes temprano con su desplazamiento y además porque a mediodía conocerán su rival en la primera ronda de la Copa Federación, en la que el club exige a su plantilla que logre la clasificación para la Copa del Rey, que puede reportarle importantes beneficios económicos.

Ficha técnica Barcelona B: Arnau Tenas, Guillem, Comas, Mika Mármol, Álvaro Sanz, Rodado, Lucas De Vega, Ez Abde (Nils Mortimer), Jandro, Jutglà y Arnau Solà. Real Balompédica: Nacho Miras; Loren (Óscar Arroyo), Borja López, Fran Morate, Jesús Muñoz, Víctor Mena; Coulibaly, Masllorens, Alhassan Koroma, Dorrio y Gerard Oliva. Árbitro: Jorge Tárraga Lájara, de Fuente Álamo (Albacete). En sus dos campañas en Segunda B no arbitró ni a azulgrana ni a linenses . Hora: 21:00 Quinta jornada del grupo II de la Primera RFEF. En directo por Footters. Estadio: Johan Cruyff, de Sant Joan Despí (Barcelona). Antecedentes: Estos dos conjuntos nunca se habían enfrentado en competición, aunque sí disputaron un amistoso, el 22 de enero de 1987, que acabó con triunfo azulgrana por 1-0.

El técnico de los albinegros confeccionó una convocatoria en la que siguen siendo bajas Fito Miranda, Antoñito e Iván Martín y en la que introduce un solo cambio con respecto al pasado domingo, la entrada de Alusine Koroma en lugar de Jeremy Saygbe, por decisión técnica.

La alineación es un absoluto misterio, pero no sería nada, pero que nada extraño, que Borja López entrase en el once bien en lugar de Fran Morante -desafortunado en el último duelo- bien porque el equipo comenzase el choque con tres centrales. Alhassan Koroma es candidato a jugar por dentro y que Cham sacrifique su titularidad en beneficio, quizás, hasta del propio Alusine Koroma.

El entrenador albinegro, Antonio Ruiz Romerito, expresó su convencimiento de que su vestuario se “ha respuesto” de lo sucedido el pasado domingo y que tiene “ganas” de que llegue el partido para el que deslizó que su plantilla había tenido “poco tiempo” para prepararlo. “Como es lógico, queremos resarcirnos, pero sabemos que es un rival muy difícil”.

Romerito dio a entender que realizará algún cambio en el once “aunque tenemos que seguir jugando como lo estábamos haciendo hasta este último domingo, que no lo hicimos bien”, aunque se mostró partidario de reducir el dramatismo producido en la derrota en el Clásico y “estar con los jugadores” que, recordó, hasta ese día no conocían la derrota.

“Tenemos confianza en lo que estamos haciendo, aunque tenemos que ser más contundente en defensa”, recalcó el preparador, que insistió en que el vestuario “solo tuvo un día de luto, después a pensar en el Barcelona B”.

“Nosotros tenemos que ser competitivos, intensos, correosos, que es la única forma de tener opciones de ganar”, recordó el míster, que explicó que durante la semana había mantenido varias charlas con Alhassan Koroma “para explicarle lo que queremos”.