El Barça B, con la asignatura pendiente de ganar en su estadio

El Barcelona B afronta el encuentro de este viernes (21:00, en directo por Footters) con la Real Balompédica después de lograr su primera victoria de la temporada (1-3 en Sabadell) pero con la asignatura pendiente de sumar su primer triunfo en el Johan Cruyff, donde ha saldado con empates sus dos duelos, pero en el que solo ha perdido un partido de 15 desde que arrancó la campaña 2020-21.

Los azulgrana no facilitan hasta este mismo viernes la lista de convocados, presumiblemente, aunque eso no lo confirma el club, porque podría entrar en la misma alguno de los futbolistas del filial que este jueves se desplazó al Nuevo Mirandilla con el primer equipo (Nico González, Gavi e Iñaki Peña).- Se antoja complicado que lo haga Gavi, al que Koeman designó como titular frente al Cádiz.

Son bajas [presuntamente] seguras Kays Ruiz, Igor y Peque, a quienes se suma el lateral zurdo Alejandro Balde, quien, lesionado, tuvo que ser relevado el pasado lunes durante el Barça-Granada.

Los medios estaban este jueves más atentos al fichaje de Emre Demir, que seguirá jugando en Kayserispor turco y se incorporará el próximo verano al equipo B, que de la actualidad del duelo con el equipo de La Línea.

El entrenador del filial blaugrana, Sergi Barjuán, en declaraciones a los medios oficiales del club catalogó a la Balona como “un toro del sur al que hay que saber lidiar” porque se trata de un rival que “sabe lo que se hace” ya que se trata de un equipo “bien trabajado” que “utiliza muy bien sus puntos fuertes”.

“Si no hubiese sido por el partido del domingo pasado [en referencia a la derrota ante el Algeciras en el Clásico] estaría arriba y hay que darle al contrincante y al partido la importancia que se merece, no quiero que el público venga con la percepción de su último partido, porque no refleja lo que es ese equipo”, agregó el preparador.

“Creo que la Balona reúne todas características adecuadas para estar arriba de la clasificación y su entrenador tiene claro lo que deben hacer los suyos”, subrayó en sus manifestaciones en catalán.

“Nosotros por nuestra parte hemos pasado una semana muy feliz después del triunfo en Sabadell pero eso no ha impedido que trabajemos muy intensamente y con la atención puesta en que la Balompédica viene herida”, recalcó. “Tenemos que intentar plasmar en el terreno de juego nuestro fútbol, que vamos a más cada día y tratar de contrarrestar sus puntos fuertes”.

Sergi Barjuán deslizó que el duelo es especialmente importante para sus jugadores porque el Barça B “aún no conoce el triunfo en casa” y la plantilla quiere “darle una satisfacción a la afición”.

“El paso de las jornadas está demostrando que en esta categoría no hay partidos fáciles", subrayó en referencia a la Primera RFEF. "La mayor parte terminan en empate o con diferencias mínimas y por eso cada punto es importante”, reflexionó.

“Tenemos que ir paso a paso y el partido en el que nos jugamos más siempre es el más inmediato, que en este caso es el de la Balona”, finalizó el preparador, que no hizo referencia alguna a las altas y bajas durante sus manifestaciones.