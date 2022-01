Agné: "Estamos mentalizados para sacar en La Línea la primera victoria fuera"

El Nàstic de Tarragona llega este domingo (16:00, en directo por Footters) a La Línea con una cuenta pendiente que va camino de convertirse en obsesión dentro del vestuario y en el entorno: aún no ha ganado en ruta y como visitante apenas ha sido capaz de anotar dos goles. Sobre ese asunto giró sino la totalidad, buena parte de la comparecencia de su entrenador, Raúl Agné, en la previa del encuentro con la Balompédica y el míster admite que “no es normal” lo que le está sucediendo a los grana. “No me ha pasado nunca no ganar un partido como visitante en toda una vuelta”, agregó. “Estamos mentalizados para sacar la primera victoria fuera”.

“Hablo objetivamente y creo que fuera de casa hacemos muchas cosas bien”, sostuvo el míster, olvidándose de los números. “Somos el equipo menos goleado de la categoría y como visitante somos el tercer mejor equipo en goles en contra, pero somos el peor en goles a favor: llevamos solo dos goles a fuera. La realidad es la que es, creo que el equipo está bien y el juego cada vez es mejor y que hemos demostrado que podemos competir contra todos, pero hay que obtener resultados”.

El técnico grana añadió que sus jugadores son fiables a nivel defensivo y ahora "lo que hace falta es intentar mejorar en ataque y empezar a rascar puntos. No hay margen de error”.

Agné (ex de Recreativo, Cádiz, Zaragoza, Girona, Córdoba...) se une a la teoría del inútil parón del pasado fin de semana y recalca que en el maratón de tres choques en ocho días que espera a los equipos de la Primera RFEF le hubiese gustado “más jugar dos en casa”.

Con referencia el encuentro de este domingo, Agné recordó que el estadio Municipal de La Línea “tiene un un campo grande, pero siempre hace mucho viento y eso es un hándicap importante”.

"La Balona es un equipo muy similar a nosotros, con sólo una victoria fuera de casa”, recordó. “Es muy intenso, con mucho músculo y muy agresivo en el buen sentido de la palabra y capaz de mantener esta intensidad durante todo el partido”, detalló.

Preguntado por la baja por sanción de Ribelles, explicó: "No tenemos un jugador como Ribelles, Elías Pérez [en referencia al exbalono, uno de sus dos fichajes de invierno] no se parece en nada él. Es el único de la plantilla que pasa la escoba, pero Elías nos da más pie y tendremos que explotar sus virtudes”.

Con respecto a la posibilidad de apuntalar la plantilla en lo que resta de ventana invernal de fichajes, comentó: “Sí me gustaría tener otro perfil de jugador en ataque, pero si viene alguien que sea para mejorar”.