Din Alomerovic ha firmado por la Real Balompédica Linense con una idea clara: ascender. "Es el objetivo que se me planteó y tengo la sensación de que entre todos lo podemos conseguir". Así de tajante se expresa el nuevo lateral izquierdo albinegro, que disfruta de unos días de descanso en su tierra, en Macedonia, pero se muestra encantado de conceder unos minutos para que la afición balona le conozca un poco mejor a través de esta entrevista.

El defensa de 23 años nacido en Skopje sabe perfectamente dónde va a aterrizar. Después de varias temporadas en España, en distintos proyectos, conoce la Segunda B, sabe cómo las gasta la categoría y, lo más importante, ha compartido vestuario con el entrenador de la Balona, Antonio Calderón.

"Fue mi entrenador en el Fuenlabrada y posteriormente en la UD Salamanca, nos conocemos bastante bien", precisa el macedonio, que domina el lenguaje español con esa maestría propia de los balcánicos.

Alomerovic, que fue internacional sub-19 y sub-21 con su país, repasa su trayectoria en España y empieza, sin paños calientes, por reconocer que el pasado curso no le fue como esperaba en La Nucía: "La ultima temporada no fue fácil para mí porque me dieron poca oportunidad de hacer minutos en el campo. En el mercado de invierno fiché por un equipo de Primera en Macedonia y la verdad que recuperé la confianza que había perdido", relata el futbolista.

El lateral formado en el Vardar acabó la singladura en el FK Rabotnicki, pero siempre con la mirada puesta en un posible regreso que se ha producido gracias al equipo de La Línea. "El club contactó conmigo y me informé bastante. Todo lo que leí muy ilusionó mucho", dice.

"Me ilusiona ver que tiene tanta historia y una afición que sigue al equipo desde muy cerquita arropándolo y animándolo en todo momento", explica Din. "He leído también que ha tenido temporadas en Segunda división y que este próximo año el proyecto es poder ascender", destaca.

Alomerovic se ofrece a jugar en varias posiciones

"Este es el objetivo que a mí se me planteó y viendo los resultados que tuvieron la temporada pasada, tengo la sensación de que entre todos, como equipo, lo conseguiremos", vaticina el macedonio.

La Balompédica ha apostado por Alomerovic para cubrir la baja del algecireño Tomás Sánchez en el costado izquierdo de la zaga. El jugador, que viene actuando en ese puesto, explica que puede hacerlo en otras demarcaciones también: "En el campo he jugado a lo largo de mi carrera en diferentes posiciones, dependiendo del entrenador... En Macedonia he jugado de extremo derecho o lateral izquierdo y cuando vine a España, vine como lateral izquierdo, pero también he jugado de medio centro ofensivo", aclara. "Me siento cómodo en cualquiera de las posiciones".