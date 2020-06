Tomás Sánchez deja la Real Balompédica Linense no solo sin un solo reproche, sino dejando tras de sí un reguero de elogios para todo lo que supone la entidad y su entorno. El lateral zurdo se siente con fuerzas de probar suerte en Segunda o en un equipo de los de alto presupuesto de la Segunda B, pero ni siquiera cierra la puerta a su regreso en el futuro al conjunto de La Línea. Como tampoco lo hace a vestir la camisola del equipo representativo de su Algeciras natal, aunque, aclara, entiende que éste no es el año para cerrar el acuerdo con la directiva que encabeza Nicolás Andión.

“La realidad es que ha sido una decisión mía, estamos esperando porque confiamos en poder jugar esta temporada quién sabe si en Segunda o en un equipo con un presupuesto mayor”, relata el lateral zurdo.

“Yo he estado muy a gusto, he tenido la suerte de poder estar en mi casa, me han tratado muy bien en el club, pero entiendo que es un buen momento para cambiar de aires y como todo el mundo en su trabajo aspiro a dar un salto de calidad”, argumenta, calcando casi la legítima tesis empleada por dos de los que han sido sus compañeros de vestuario este curso, Javi Montoya y Manu Molina, para tomar esa misma decisión.

“La Balona ya tuvo conocimiento de que mi idea es no renovar, pero no se ha producido tirantez ninguna, de verdad”, recalca. “No es que no haya habido problemas, es que hemos quedado muy bien y además tiene que ser así porque ya digo que estoy muy agradecido a la Balona y a su entorno, solo que quiero probar otras cosas”.

“Cuando llegué a la La Línea ya conocía a Ismael Chico, a Carlos Guerra… pero durante el año el trato que he recibido dentro del club ha sido muy bueno, he estado muy a gusto con los compañeros y la prueba es que seguimos teniendo contacto… era como una gran familia”, sostiene Tomás.

“Entiendo que a nivel individual ha sido una buena temporada”, valora el defensa. “He jugado veintiséis de los veintiocho partido de Liga, he metido goles…yo me he encontrado bien”.

“También influye que aunque no pudiésemos terminar, la Balona ha acabado en una buena posición, clasificado para la Copa del Rey”, recuerda. “Estoy convencido de que si no paran la competición hubiésemos quedado más arriba todavía”.

“Es que el parón llegó cuando estábamos en nuestro mejor momento, recortando puntos con respecto a los que estaban delante, jugando con mucha confianza y el equipo se sentía muy unido”, valora. “Yo estoy convencido de que el coronavirus y sus consecuencias nos perjudicaron bastante, pero claro, eso ya nunca podremos saberlo”.

"Jugaré en el Algeciras, pero no creo que sea este año"

Preguntado por la posibilidad, que está en todos los mentideros, de que su destino sea el Algeciras Club de Fútbol, Tomás Sánchez responde: “A ver, Algeciras es mi casa, pero éste no creo que sea el año. Estoy convencido de que alguna temporada sí que jugaré aquí, porque vivo en Algeciras, mi familia es de Algeciras y me gustaría tener la oportunidad de vestir esa camiseta”.

“Lo que pasa es que esta temporada tengo otros pensamientos”, abunda. “Es muy pronto todavía, porque este año la liga empecerá en octubre, quedan por jugarse los play-off, hay equipos que ni siquiera saben en qué categoría van a estar… así que estamos esperando. No creo que sea el año del Algeciras, pero en esto del fútbol nunca se sabe”.

El zaguero asegura que aún no tiene ofertas sobre la mesa (“estoy disfrutando de las vacaciones”) y desliza que tampoco es partidario de “cerrar un acuerdo tan pronto” y que tampoco puede afirmar que no volverá a vestir la casaca de la Balona en un futuro.

“Vamos a esperar un poquito y a ver qué sucede en julio con el play-off y a ver qué pasa con la Segunda división antes de tomar una decisión”, finaliza.