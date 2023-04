El ex viceconsejero Agustín Barberá ingresa en prisión para cumplir su condena por los ERE

El ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá ha ingresado en prisión para cumplir su condena de siete años y un día de prisión por el caso de los ERE. El ex alto cargo ha ingresado en la prisión de Puerto-III, en el Puerto de Santa María, la misma en la que cumple condena desde el pasado 1 de enero el que fuera consejero de Empleo Antonio Fernández. Con el ingreso en prisión de Baberá, el único ex alto cargo que fue condenado a penas de cárcel por malversación que continúa en libertad es el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, que continúa recibiendo tratamiento por el cáncer que padece.

Barberá ha ingresado de forma voluntaria en el centro penitenciario después de que la Audiencia de Sevilla le concediera un plazo de diez días el pasado 30 de marzo, después de denegar la suspensión de la pena privativa de libertad solicitada por la defensa de Barberá, que fue condenado a siete años y un día de prisión por el caso de los ERE.

El tribunal rechazó de este modo la solicitud de suspensión de la pena privativa de libertad realizada por la defensa del ex alto cargo de la Junta en base al artículo 80.4 del Código Penal, que dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.

Tras recibir los informes solicitados al médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML) y a los servicios médicos penitenciarios, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a la suspensión solicitada, mientras que la acusación popular ejercida por el PP informó “en el sentido de que se proceda conforme a derecho en base a las facultades discrecionales atribuidas al tribunal”.