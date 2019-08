El tratamiento de la Cámara a la muerte de Blas Infante incendia las redes sociales

"Muerte por fusilamiento". Ésa ha sido la expresión usada por el Parlamento para indicar la causa del fallecimiento de Blas Infante la noche del 10 al 11 de agosto de 1936. Lo ha hecho en su cuenta de Twitter, y la red social se ha incendiado con réplicas que van, en su mayor parte muy críticas, desde la ironía a la indignación.

🗓 Hoy se cumplen 83 años del fallecimiento por fusilamiento de #BlasInfante, reconocido por el Parlamento de Andalucía como Padre de la Patria Andaluza.➡️https://t.co/PVFe7f7LFO pic.twitter.com/rUTNexXA44 — Parlamento Andalucía (@ParlamentoAnd) 10 de agosto de 2019

Esto último es lo que ha provocado sobre todo en la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, que recriminó que en dicha cuenta de Twitter del Parlamento de Andalucía se definiera la muerte del reconocido como Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante, como "fallecimiento por fusilamiento", con motivo de la conmemoración del aniversario de su muerte en la noche del 10 al 11 de agosto de 1936 por parte de las tropas franquistas. El tuit difundido por la Cámara indicaba concretamente, con un estilo propio de parte médico: "Hoy se cumplen 83 años del fallecimiento por fusilamiento de BlasInfante, reconocido por el Parlamento de Andalucía como Padre de la Patria Andaluza".

Rodríguez salió en tromba en su cuenta de Twitter y consideró un "insulto a las víctimas y a la historia de Andalucía" que se use esta expresión para señalar el asesinato de Blas Infante. "No tenéis vergüenza. Soy parte del Parlamento cuya cuenta de Twitter gestionáis y a mí no me representáis", espetó. La líder andaluza de Podemos exigió una rectificación inmediata al tiempo que escribió en mayúsculas "A-SE-SI-NA-TO por el FAS-CIS-MO" para llamar la atención sobre este hecho. Rodríguez se preguntó si "Ciudadanos le ha dejado la cuenta de Twitter a Vox". "Absolutamente lamentable".

A-SE-SI-NA-TO por el FAS-CIS-MO, "fallecimiento por fusilamiento" es un insulto a las víctimas y a la historia de Andalucía. Una vez más. Absolutamente lamentable que sea desde la cuenta del @ParlamentoAnd, me pregunto si @CiudadanosCs le ha dejado la cuenta de twitter Vox. pic.twitter.com/4nDx6QZwAR — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 11 de agosto de 2019

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Toni Valero, optó, como otros muchos tuiteros, por la ironía, al indicar que "Blas Infante falleció por el exceso de velocidad de una bala que le impactó". Otros mensajes fueron: "Un fusilamiento mal curao", "Le entró un fusilamiento y, pum, se murió", "Cierra la ventana, que vas a pillar un fusilamiento" o "En aquella época hubo una epidemia".

Blas Infante falleció por el exceso de velocidad de una bala que le impactó. https://t.co/wZr4vClcDd — Toni Valero (@Toni_Valero) 11 de agosto de 2019

Todos los partidos con representación en la Cámara autonómica, PP, Cs, PSOE y Adelante Andalucía, a excepción de Vox, defendieron el sábado la vigencia de los principios y del ideal por los que luchó Infante. El grupo de ultraderecha se desmarcó el sábado del homenaje al notario de Casares, en el que sí participaron los demás grupos del Parlamento porque "no hay más patria que España".