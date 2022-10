El portavoz del Gobierno andaluz se estrena en la confrontación con Pedro Sánchez

Forma parte del guión de este Gobierno andaluz, que lleva el diálogo y la tolerancia como divisas personales de su presidente, Juanma Moreno, pero que confronta con el Ejecutivo de Pedro Sánchez por casi todos los asuntos. El nuevo portavoz de la Junta, el consejero Ramón Fernández-Pacheco, se ha estrenado este martes en ese papel de azote. "El Gobierno de España no puede seguir maltratando a Andalucía", ha resumido. "Al Gobierno no sólo le molesta que Andalucía lidere la política económica del país, que alce el vuelo, sino que no hace sus obras", ha seguido.

Ramón Fernández-Pacheco es consejero de Medio Ambiente, y este martes se ha estrenado en su nuevo puesto de portavoz para explicar los acuerdos del Consejo de Gobierno. Como viene siendo habitual desde la legislatura anterior, en la que el portavoz fue Elías Bendodo, las ruedas de prensa comienzan con un posicionamiento político en el que es común la crítica al Gobierno de Pedro Sánchez.

El Gobierno andaluz ha bonificado al 100% el Impuesto del Patrimonio, pero el Ministerio de Hacienda ha contestado con la creación de un llamado impuesto de solidaridad que grava el mismo concepto, por lo que anula la medida de la Junta. Aquellos contribuyentes que sí pagan Patrimonio en sus comunidades se deducirá el pago en el impuesto de solidaridad.

No obstante, el Gobierno andaluz se plantea acudir al Tribunal Constitucional, pero aún no ha tomado la decisión. Desea conocer el contenido de la nueva figura. "Este impuesto de solidaridad no nace para neutralizar la bonificación en Madrid, lo hace la ministra de Hacienda cuando surge lo de Andalucía", ha indicado.

En esta ocasión, Fernández-Pacheco ha asegurado que "Andalucía se defenderá con uñas y dientes" para salvar su bajada de impuestos. "Seguiremos bajando los impuestos a todos los andaluces", ha indicado, para reclamar que el Gobierno central aún no ha resuelto el modelo de financiación autonómica. Esto ya no se hará en esta legislatura. "Le pedimos a la ministra María Jesús Montero que se vista de su anterior cargo, de consejera de Hacienda de la Junta, para que acabe con ese déficit de financiación que es de 1.000 millones de euros", ha indicado. Montero, como consejera, lideró las demandas de Andalucía al Gobierno de la nación, entonces presidido por Mariano Rajoy.

Fernández-Pacheco niega que exista una contradicción entre bajar impuestos y reclamar la mejora de la financiación para Andalucía. "No pedimos más dinero, pedimos lo que nos corresponde", ha indicado el portavoz.

Entre los planes del Gobierno central no figura abrir en su último año la negociación del modelo de financiación autonómica. Valencia y Andalucía, las más perjudicadas por el sistema, han tratado de modificarlo o, al menos, que se articulase un fondo transitorio para compensarlo. Sin éxito alguno. Ello se debe, básicamente, a las diferencias que hay entre comunidades del mismo signo político.