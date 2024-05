Familiares de los detenidos por el asesinato de los Guardias en Barbate se reiteran en su inocencia: "Tenemos los vídeos y no han querido verlos"

En el mes de febrero se produjo un grave asesinato en las costas de Barbate cuando una narcolancha acabó con la vida de dos Guardia Civiles que patrullaban la zona y que dieron el alto a los traficantes cuando se acercaban a tierra. Ese momento se convirtió en tragedia en el momento en el que la semirrígida embiste contra la nave que ocupaban los agentes en múltiples ocasiones y que luego huyó sin mirar atrás, provocando la muerte de dos de ellos y los otros dos quedaron heridos.

Estos hechos tan espeluznantes terminaron con seis detenidos que fueron enviados a prisión preventiva hasta que se celebrase el juicio por la muerte de dos agentes de la Benemérita. Durante este proceso, los familiares de los acusados de estos crímenes se manifestaron delante de las dependencias judiciales bramando que las personas que se estaban llevando a la cárcel eran inocentes y que había pruebas que lo demostraban. El paso del tiempo parece haberles dado la razón ya que según nuevas investigaciones policiales se ha determinado que hay vídeos que exime a los acusados de su responsabilidad civil y penal con respecto al asesinato de los dos Guardia Civiles que murieron aquella noche de febrero.

En redes sociales se hizo viral un vídeo de las mujeres de los detenidos que aseguraban que sus parejas no habían sido los culpables de aquel ataque a la Guardia Civil y que eran inocentes. "Tenemos los vídeos y se los hemos mandado para que los vean pero no han querido verlos, que son inocentes, ellos no han matado a nadie", en estas declaraciones una de las mujeres que hizo declaraciones a la prensa aseguraba que las hijas de estas personas recibían comentarios despectivos por parte de algunos compañeros del colegio en el que les decían que "tu padre es un asesino, cuando su padre no es ningún asesino".

A pesar de que se hayan puesto en conocimiento del juez los vídeos en los que se podría exculpar a los detenidos actualmente, la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, ha señalado que aunque se puede concluir que los investigados como presuntos autores de la muerte de dos guardias civiles en Barbate tras ser embestidos por una narcolancha "no son los autores del asesinato", siguen imputados en "delitos graves de contrabando y pertenencia a organización criminal, castigados con penas que pueden alcanzar los siete años de prisión", por lo que no considera que se deban variar las medidas cautelares de prisión adoptadas.

La fiscal ha afirmado que desde el primer momento se tuvo en cuenta por los investigadores y por el instructor y el Ministerio Fiscal el descargo ofrecido por los investigados y sus defensas. Así, ha indicado que todos los vídeos han sido analizados por expertos ingenieros de criminalística de la Unidad Central Operativa de Guardia Civil, haciendo una comparativa de todos y elaborando una secuencia de cómo sucedieron los hechos.