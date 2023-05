Yolanda Díaz advierte de que el "efecto Bonilla" va a "devastar" Doñana

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder del proyecto Sumar, Yolanda Díaz, ha llamado este lunes a la movilización contra lo que ha denominado el "efecto Bonilla", en alusión al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, al que ha acusado de "devastar" el Parque Nacional de Doñana y de dejar fondos públicos para el empleo "sin ejecutar" en Andalucía.

Son mensajes que la también ministra de Trabajo y Economía Social ha lanzado en un acto en Sevilla en el que ha apoyado a la candidatura de unidad que han impulsado Podemos e IU para el Ayuntamiento de la capital hispalense en las elecciones locales del 28 de mayo, que aglutina también a otras seis formaciones -Más País Andalucía, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alianza Verde, Los Verdes y Alternativa Republicana-, y al que han asistido dirigentes de IU Andalucía encabezados por su coordinador general, Toni Valero, y representantes de Podemos como su diputado nacional por Sevilla Ezequiel García.

Durante su mitin, Yolanda Díaz ha cargado contra el presidente de la Junta y ha aseverado que "el único 'efecto Bonilla' que conocemos en el conjunto del país por desgracia es la devastación que está produciendo ante todo el mundo en Doñana", al hilo de la proposición de ley registrada de PP y Vox en el Parlamento andaluz para regularizar regadíos en la comarca del Condado de Huelva.

"El único 'efecto Bonilla' que conocemos es la vulneración de los derechos fundamentales y ambientales; el de un gobernante que está dispuesto, en tiempos de cambio climático", a "regar los campos de golf" en Andalucía "antes de disponer de un recurso público fundamental como es el agua para la gente que lo necesita", ha añadido la vicepresidenta, que ha llamado así a la ciudadanía a decir que "'no' a ese efecto Bonilla que está causando tanto daño" en esta comunidad, y que "se coloca contra las leyes", según ha añadido.

"No hay un PP bueno y uno malo"

En esa línea, ha exclamado que "Doñana no es del Partido Popular", sino "patrimonio de Andalucía y del mundo". "Doñana es de todos", ha sentenciado la líder de Sumar, quien también ha sostenido que "no hay un PP bueno y otro malo", sino "un PP que no practica buena política, que gobierna contra la mayoría social de este país" y que "prefiere defender a las grandes empresas, a los que esquilman los recursos públicos frente a la gente trabajadora".

Además, ha advertido de que, en una comunidad con "unos problemas estructurales brutales de desempleo, de precariedad, de salarios bajos", el presidente de la Junta "dejó sin ejecutar en el año 2022 el 50% de los recursos" públicos distribuidos a la comunidad autónoma para crear empleo, según ha denunciado Yolanda Díaz, que ha criticado al "ineficaz" gobierno del PP-A que, "por desprecio absoluto a la gente trabajadora, se niega a desplegar los recursos públicos que pertenecen a la gente".

En ese punto, la líder de Sumar ha realizado un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse en la que ya es la "recta final" de la campaña electoral para la cita del 28M, y ha reivindicado que el gobierno de coalición con Unidas Podemos ha demostrado "que se puede gobernar para la gente" y "sin hacer ruido".

Ha apostillado que ella cree que así se ha demostrado también para Andalucía, que "aunque tiene un problema estructural en el modelo productivo y, por tanto, de desempleo", tiene actualmente "el mayor número de personas ocupadas de toda la serie histórica del país", con más de 3,3 millones de afiliados a la Seguridad Social, algo que ha valorado y ha vinculado a la reforma laboral impulsada desde el Ministerio de Trabajo dirigido por ella, "con el apoyo de la gente y de los agentes sociales".

Además, Díaz ha puesto de relieve que, por primera vez, Andalucía cuenta con "más de 1.600.000 mujeres andaluzas que están ocupadas y que tienen puestos de trabajo dignos", según ha subrayado antes de reivindicar también otras actuaciones como la subida del Salario Mínimo Interprofesional y los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

La vicepresidenta segunda ha criticado que las fuerzas del bipartidismo --PSOE y PP-- han practicado "exactamente las mismas políticas" y "no se han molestado en cambiar un modelo productivo que es posible en Andalucía", una tierra "profundamente rica y no solamente por el turismo", que necesita "actividades con valor añadido" y aprovecharse del "talento" de su juventud.

"Importancia del 28-M"

En el tramo final de su intervención, la impulsora del proyecto Sumar ha defendido que ella ha decidido hacer campaña en estos comicios locales, "a razón de dos actos diarios cruzando España en pocos días", porque sabe "de la importancia de estas elecciones".

Al hilo, ha denunciado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no tiene un proyecto para su país", y "lo único que quiere es acabar con los logros" conseguidos de la mano del "primer gobierno de coalición progresista" de la historia de España, como la subida del SMI o la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC.

Así, frente al "programa de la destrucción" y "el programa del no", Yolanda Díaz ha concluido reivindicando "el programa del 'a favor', del 'sí'". "Somos el programa de la esperanza", ha sentenciado la vicepresidenta segunda.