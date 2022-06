Espadas reivindica las políticas de Sánchez y los 40 años de socialismo en democracia: "Hacemos posible lo que la derecha dice imposible"

Ha sido una carrera de fondo, con innumerables actos, Andalucía recorrida de punta a punta desde antes de que comenzase la campaña de manera oficial. Batallando contra la demoscopia que le aleja de la mayoría que permitiese al PSOE volver a gobernar la Junta de Andalucía. Juan Espadas llega ahora al "kilómetro 40 del 42", ha asegurado esta mañana desde una de las puntas de la comunidad, en Ayamonte, exhausto pero "muy satisfecho" y con la confianza en que el trabajo realizado en estos meses "dará sus frutos". En el final de esos últimos kilómetros ha recalado en Huelva, una provincia de tradición socialista, para reivindicar desde allí las políticas aplicadas en el Gobierno central pero también los 143 años de historia del partido.

Pero también los 40 años de socialismo democrático, "en los que hemos ganado elecciones porque Andalucía no soportaba a la derecha ni la soporta. No nos van a engañar, son los mismos de siempre". Espadas ha reivindicado de forma enérgica en un mitin en la Universidad de Huelva la labor de los primeros años, ejemplificada en el ex diputado Carlos Navarrete, allí presente. Ha hecho bandera del Gobierno de Felipe y el de Zapatero, la gestión del Ejecutivo de Sánchez en la pandemia ("gracias a eso estamos aquí, vacunados") o incluso su propia labor al frente del Ayuntamiento de Sevilla, con el ejemplo de la excavación de la fosa Pico Reja en el cementerio de la capital. "Los socialistas nos dedicamos a hacer posible lo que la derecha dice que es imposible", ha resumido. Frente a eso, el PP "ha votado en contra en el Congreso cada medida del Gobierno de España para salir de la pandemia. Han votado en contra de los españoles". También de la subida del salario mínimo interprofesional, repite acto tras acto, y de la revalorización de las pensiones.

"Hay muchas razones por las que esta campaña nos tenía que salir bien. Entre otras porque lo merecíamos", ha aludido Espadas al periodo en la oposición, pero también a las diferencias internas del partido. "Nos merecemos que todos los compañeros del PSOE definitivamente nos hayamos unido como una sola cosa, como una familia para luchar y combatir por una sociedad mejor". El socialista ha hecho referencia en varias ocasiones durante la campaña a esa necesidad de exteriorizar la renovación del partido tras las primarias en las que ganó la secretaría general a Susana Díaz. De hecho, preguntado por la ausencia de esta en este periodo electoral, respondía en una entrevista en este diario que "a los votantes hay que dejarles las cosas claras, si presentamos un proyecto nuevo, renovado, no podemos trasladar mensajes equívocos".

El socialista ha aprovechado el jueves para hacer un primer balance de una campaña intensa, en la que cree que han "acertado de pleno". "Creo que hemos montado una campaña de verdad, de convicción en que un proyecto se consigue llevar a cabo cuando quienes son sus protagonistas, los ciudadanos, se sienten de verdad convocados, interpelados y protagonistas de la misma", ha explicado a los periodistas durante una visita.

El PSOE ha apostado por una multiplicidad de actos en todas las provincias, del candidato y los cabezas de lista de cada zona. Ha habido desembarco de ministros (hasta ocho en un acto) y el presidente del Gobierno lo ha acompañado en varias ocasiones; mañana estará también en el cierre de campaña en Sevilla. Ha habido banderolas y publicidad segmentada en redes sociales, dípticos en los parabrisas y llamadas reproduciendo la voz del candidato. Un esfuerzo que Espadas ha reivindicado frente a quien "no tenía claro qué perfil" tenía que tener la campaña o si debía haber campaña, mientras en el PSOE-A tenían "muy claro que la oportunidad del PSOE con un proyecto renovado, aún con necesidad de tiempo para ser conocido, con nuevas candidaturas, tenía que ser enormemente intenso".

Si votamos, ganamos, ha sido el mantra repetido para animar a sus electores a volver a las urnas. El PSOE quiere recuperar los 400.000 votos perdidos en 2018 y ha llamado a la participación de todas las formas posibles. De momento, las peticiones de voto por correo se han duplicado y Espadas espera que la participación crezca en la misma medida. "No dejéis hasta el último minuto de convencer a alguien", ha reclamado a su militancia en Huelva.

"La vuelta a las encuestas, vamos a dar", ha coreado el público. Ante el auditorio repleto, Espadas ha prometido que "el próximo Gobierno va a ser socialista y revolucionario, porque vamos a hacer cosas parecidas a las que se hicieron en los primeros años de la democracia". Y ha hecho algo muy común entre los alcaldes: vender su experiencia como regidor como mejor aval. "Van a ver a un alcalde haciendo política andaluza, va a ser la sensación de la temporada".