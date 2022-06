Elecciones Andalucía 2022, en directo | Marín aspira a desmentir los sondeos

'Sprint' en la carrera electoral. Andalucía está llamada a las urnas este domingo 19 de junio para elegir al Parlamento. Las candidaturas a la presidencia de la Junta de Andalucía apuran las horas y se dejan ver en numerosos actos y en redes sociales para convencer a los indecisos en una campaña electoral marcada por la ola de calor.

Destacamos las principales noticias y la última hora sobre las elecciones en Andalucía. Aquí tienes detalles de la campaña, actos y mítines de los candidatos de PP, PSOE, Cs, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, las seis formaciones políticas que aspiran a entrar en el Gobierno de Andalucía.

Marín trata de desmentir los sondeos

El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por Cs y actual vicepresidente, Juan Marín, se ha mostrado este jueves "convencido" de dar la vuelta a los sondeos en las elecciones del domingo y ha asegurado que "cualquier voto a Cs va a ser totalmente decisivo para que Vox no entre en el Gobierno", así como que "cualquier escaño de Cs tiene más valor que del PSOE".

En una entrevista con TVE, recogida por Europa Press, Marín ha dicho que confía en que, "una vez más, Cs sea capaz de dar la vuelta a las encuestas". "Ya lo hicimos en 2015 y 2018 y este domingo volveremos a ser los protagonistas del cambio que se produjo en 2018 y que ahora va a ser decisivo para afianzar Andalucía en lo que se ha convertido en estos tres años y medio de gestión del PP y Cs, en una locomotora económica que genera empleo y riqueza".

Según ha expuesto, "no hay ningún lugar donde vayamos que no digan que Cs sigue siendo necesario para que realmente las políticas que se han puesto en marcha en Andalucía sigan siendo una realidad", de hecho ha manifestado que "no se puede dejar solos de la mano ni al PP, ni al PSOE, porque ya sabemos lo que ocurre".

Así, ha insistido en que su única opción para gobernar Andalucía sigue siendo "la suma que ya parece que es posible en estos últimos días, especialmente después de los debates, que es la del PP y Cs y seguir trabajando cuatro años más para que Andalucía siga siendo la comunidad autónoma que más empleo genera de este país y que el PIB crece por encima de la media nacional".

Espadas replica a Feijóo

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del 19 de junio, Juan Espadas, ha sostenido este jueves que el PP no tiene "credibilidad" para "pedir" o "exigir" que el PSOE facilite una hipotética investidura del candidato popular a la reelección al frente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, según el resultado de dichos comicios, y si el PP-A es la fuerza más votada.

El Grupo Popular no favoreció que los socialistas siguieran gobernando la Junta tras los comicios autonómicos del 2 de diciembre de 2018 pese a que ganaron las elecciones sin mayoría absoluta.

En vez de abstenerse para facilitar una investidura de la entonces candidata socialista a la Junta, Susana Díaz, el PP prefirió pactar con la "ultraderecha" de Vox para permitir que Juanma Moreno alcanzara la Presidencia del Gobierno andaluz, según ha recordado Juan Espadas en sendas entrevistas en RNE y la Cadena SER recogidas por Europa Press.

El candidato del PSOE-A ha venido así a responder al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien este pasado miércoles, en una visita al municipio almeriense de Vícar en el marco de la campaña electoral andaluza, comentó que "si al PSOE le molesta tanto Vox, que lo acredite".

Al ser preguntado qué hará el PP si necesita los escaños de Vox, después de que este partido haya dejado claro que exigirá entrar en el Gobierno andaluz en ese supuesto, el líder popular señaló a los socialistas: "Entiendo yo que el PSOE nos dará una solución. Si el que gana es el PP, y el PSOE tiene posibilidad de apoyar la investidura, ya no hay ningún comentario al respecto", remachó Feijóo.

El abecedario de la campaña andaluza: del (A)delanto a los ca(Z)adores

La campaña para las elecciones andaluzas llega este viernes a su final. Las letras del abecedario, de la A de adelanto electoral, a la Z incluida en cazadores, sirven para dar una serie de claves de los comicios del 19 de junio.

A de ADELANTO.- Tras semanas de especulaciones, el 25 de abril, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, adelanta al 19 de junio unas elecciones que, si se hubiera agotado la legislatura, habrían sido en otoño. Justificación: poder aprobar unos nuevos presupuestos para 2023 con los que hacer frente a la delicada situación económica provocada por la pandemia, la inflación y la guerra de Ucrania.

B de BARONES.- Los presidentes socialistas de comunidades autónomas arroparon a Juan Espadas con un acto conjunto en Córdoba el pasado fin de semana. Ninguno del PP ha estado en la campaña, aunque todos, menos el gallego Alfonso Rueda, estuvieron en la precampaña.

C de CIUDADANOS.- El partido de Juan Marín e Inés Arrimadas se juega su supervivencia. Después del gran resultado que obtuvo en 2018, con 21 diputados -solo a 5 del PP-, que le permitió entrar con fuerza en el gobierno de coalición con los populares, ahora hay encuestas que incluso les dejan fuera del Parlamento.

D de DEBATES.- Dos debates televisivos -en TVE y en Canal Sur- han juntado a los seis principales candidatos con buenos datos de audiencia, aunque con la duda de si moverán algo la intención de voto.

E de ESPADAS.- El candidato del PSOE, Juan Espadas, es una de las novedades de estas elecciones. Después de vencer a Susana Díaz en unas primarias en junio de 2021, este político, con amplia experiencia en las gestión autonómica y local, ahora afronta el reto de intentar movilizar a los votantes que perdió el PSOE en las elecciones de 2018.

F de FERIAS.- En primavera florecen las ferias por toda Andalucía. Los candidatos no se han privado de acercarse a las de Sevilla (en precampaña), Córdoba y Granada. Y el Rocío vivió una romería tras dos años de pandemia en la que coincidieron Juanma Moreno, Juan Marín y Juan Espadas.

G de GESTIÓN.- Juanma Moreno ha defendido la necesidad de un equipo rodado para gestionar en solitario frente a la posibilidad de tener que perder un año en "enseñar" a hacerlo a Vox.

H de HORQUILLAS.- Las horquillas de todos los sondeos, incluidos los del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), coinciden en dar una amplia ventaja al PP, que en principio no serviría para que Juanma Moreno sea reelegido presidente sin el apoyo o la abstención de Vox.

I de IZQUIERDA.- De izquierda desunida, porque a la izquierda del PSOE se presentan dos formaciones: la coalición Por Andalucía (en la que está Podemos, IU, Más País y otros tres grupos minoritarios) y Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez.

J de JAÉN MERECE MÁS.- Una de las novedades de estas elecciones puede ser la entrada en el Parlamento de Jaén Merece Más, un partido de reciente creación, que coge la estela de la España vaciada y que denuncia el abandono que sufre esta provincia por parte de las administraciones.

K de KILÓMETROS.- Los candidatos han recorrido con sus caravanas electorales miles de kilómetros por las ocho provincias andaluzas durante la campaña y la precampaña. Pero ya pasó la época de los mítines multitudinarios y llegó la de las redes sociales, usadas profusamente por los partidos para que sus mensajes lleguen al electorado.

L de LEMAS: Andalucía quiere más (PSOE); Andalucía Avanza (PP); Andalucía, el cambio que funciona (Ciudadanos); Por Andalucía (Por Andalucía); Cambio real (Vox) y En defensa propia (Adelante Andalucía).

M de MOVILIZACIÓN.- Las llamadas a la movilización han sido constantes, especialmente por parte de los partidos de la izquierda, que luchan contra una abstención que en las elecciones de 2018 perjudicó notablemente a los socialistas.

N de NACIONAL.- Las elecciones andaluzas tienen un evidente impacto nacional. Andalucía es una comunidad con más de ocho millones de habitantes, son las primeras con Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP y pueden ser la antesala de unas generales previstas para 2023.

Ñ de ESPA(Ñ)A.- Nunca se habían visto tantas banderas de España en una campaña andaluza como en los mítines de Vox que han protagonizado Santiago Abascal y Macarena Olona.

O de OLONA.- Macarena Olona es la gran apuesta de Vox para estas elecciones. Uno de los puntales del partido en el Congreso, se tuvo que empadronar en Salobreña (Granada) para poderse presentar. Ha recibido críticas por su poco arraigo en Andalucía y por una campaña con pocos actos públicos y basada en mítines de fin de semana acompañada por el líder de Vox, Santiago Abascal.

P de PACTOS.- Uno de los caballos de batalla de la campaña. La izquierda exige a Moreno que diga si va a pactar con Vox. Vox dice que quiere entrar en el gobierno. Ciudadanos no quiere oír hablar de Vox. Y Moreno busca una mayoría suficiente para gobernar en solitario y advierte de un gobierno "frankenstein" de la izquierda.

Q de QUEMADAS.- En plena campaña, y todavía activo, el incendio de Pujerra (Málaga) ha quemado 3.500 hectáreas. El fuego comenzó el 8 de junio y, al día siguiente, todos los candidatos hicieron un alto en sus campañas para acercarse al Puesto de Mando Avanzado, excepto Inmaculada Nieto (Por Andalucía) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía), que dijeron que no había que estorbar a los especialistas del Infoca.

R de RETRASO.- El retraso con el que los papeles de Podemos llegaron a la Junta Electoral para inscribirse en la coalición Por Andalucía, después de unas duras y largas negociaciones que llegaron hasta pocos minutos antes de que se cerrara el plazo para presenta.

S de SEVILLA.- Existe la posibilidad de que el PSOE pierda, por primera vez en la historia democrática reciente, unas elecciones en la provincia de Sevilla, un feudo hasta ahora inexpugnable de los socialistas andaluces.

T de TERESA.- Teresa Rodríguez se presenta con su propio partido, Adelante Andalucía, después de una traumática escisión del grupo parlamentario. Para diferenciarse de su competencia en la izquierda, en las papeletas de votación figurará su imagen.

V de VACA.- La vaca "Fadie", talismán de Juanma Moreno, que ya le pidió el voto en 2018 cuando sus expectativas no eran halagüeñas y con la que se ha reencontrado esta campaña en una ganadería del Valle de los Pedroches de Córdoba para pedirle suerte.

W de WIFI: La primera promesa electoral de Juanma Moreno en el primer día de la campaña: llevar wifi gratis a todos los hospitales públicos, y la tele.

X de INCÓGNITAS: ¿Podrá gobernar el PP en solitario? ¿Entrará Vox en el Gobierno andaluz? ¿Conservará Ciudadanos algún diputado o desparecerá del Parlamento? ¿Espadas superará los resultados de Susana Díaz? ¿Dónde está Susana Díaz?

Y de YOLANDA DÍAZ.- La vicepresidenta tercera ha participado en varios actos de campaña para apoyar a la coalición Por Andalucía -en la que está Podemos e IU- y que le puede servir como banco de pruebas poco antes de que empiece su "proceso de escucha" para impulsar la plataforma Sumar con la que previsiblemente se presentará a las elecciones generales.

Z de CA(Z)ADORES: Uno de los colectivos más mimados por los candidatos y de los más activos, hasta con la etiqueta #LaCazaTambiénVota. Juan Espadas, Juanma Moreno y Macarena Olona se han reunido con ellos para mostrarles su apoyo. Se calcula que son unos 250.000 en la comunidad.

Javier Adrián (EFE)

La advertencia de Vox al PP de que no le dará ningún apoyo a Juanma Moreno, si le hicieran falta votos para su investidura, no causa una excesiva preocupación en el cuartel general del presidente de la Junta. Por dos motivos: porque repetir unas elecciones supondría un riesgo para el que el causante de consecuencias muy graves -hay que recordar el ejemplo de Albert Rivera en las segundas generales de 2019- y porque si sólo le faltasen cinco abstenciones, la candidata Macarena Olona carecería de fuerzas para exigir la vicepresidencia. PP y Vox tendrían que llegar a otro tipo de acuerdo.

Ahora bien, la confianza del PP ha vuelto ahora hacia su aliado más leal, a Juan Marín y a Ciudadanos.

Cuando en el año 2007 la crisis de las hipotecas subprime estadounidenses dio paso a la gran crisis financiera que puso en jaque a toda Europa, muchos gobiernos, también el español, hicieron una apuesta por las políticas de austeridad.

En esta crisis desatada por la pandemia, la apuesta ha sido la contraria: estímulos económicos y gasto social. Dos modelos que este miércoles han sido el eje de un debate en el que participaban dos ministras, las de Trabajo y Hacienda, y que la primera, Yolanda Díaz, ha aprovechado para reclamar un "new deal del siglo XXI, feminista y verde" y abanderar un "enorme plan de transformación social".

El PSOE es la primera vez que pisa el ruedo andaluz solo, sin el auxilio del "aparato de propaganda informativa" que facilita comandar el Gobierno de Andalucía. Sin la posición dominante que ese escenario permite frente al resto de partidos.

Es el análisis de Juan Espadas ante el reto del próximo domingo. El desafío al que dice que se enfrenta en esta campaña. Aunque en su queja lleva implícito que su formación también utilizó esos resortes públicos del poder durante las serie de elecciones que les permitieron mantenerse al frente de la Junta durante más de 37 años.