Yolanda Díaz presenta su propuesta de "plan de transformación social" ante el colectivo Economistas frente a la Crisis

Cuando en el año 2007 la crisis de las hipotecas subprime estadounidenses dio paso a la gran crisis financiera que puso en jaque a toda Europa, muchos gobiernos, también el español, hicieron una apuesta por las políticas de austeridad. En esta crisis desatada por la pandemia, la apuesta ha sido la contraria: estímulos económicos y gasto social. Dos modelos que este miércoles han sido el eje de un debate en el que participaban dos ministras, las de Trabajo y Hacienda, y que la primera, Yolanda Díaz, ha aprovechado para reclamar un "new deal del siglo XXI, feminista y verde" y abanderar un "enorme plan de transformación social".

Las ministras participaban en una mesa redonda organizada por Economistas frente a la Crisis en la Fundación Cajasol de Sevilla, un acto planteado en defensa de las políticas progresistas aplicadas en el segundo caso en un contexto de "ciclo electoral en toda Europa en el que la ciudadanía debiera tomar en consideración diferentes experiencias de Gobierno durante las crisis sucedidas", ha destacado el presidente del foro, Jorge Fabra. La convocatoria más próxima es la de este domingo, las elecciones andaluzas.

"El Gobierno ha demostrado que es posible otra política económica, presupuestaria y fiscal, que forman parte de un todo y que no tendrían sentido sin la política social", ha esgrimido María Jesús Montero. "Las recetas económicas del PP no solo fracasaron en términos económicos con un retraso en la recuperación económica, sino que también incrementaron la desigualdad, que es un gran lastre para la recuperación económica". En diez años y once meses han cifrado la tardanza en salir de la crisis financiera, mientras que "el uso de políticas públicas diferentes ha permitido que nuestro país en poquísimos meses haya salido de una crisis de manera más igualitaria y en un tiempo de una rapidez como nunca se ha conocido en nuestro país", ha completado Yolanda Díaz.

"Ahora el reto que tenemos es que salida de carácter coyuntural la tenemos que convertir en una apuesta por la reactivación caminando hacia una transformación estructural", insta Díaz. Un discurso que ha expuesto en plural y singular, aunque se haya encargado de remarcar que "desde posiciones diferentes se puede caminar juntas, y aquí hay dos personas que no pensaremos lo mismo sobre muchas cosas, pero caminamos juntas".

En el horizonte hay dos claves: la transición ecológica y la transformación digital, dos cuestiones que llevadas de forma extrema pueden crear descontento social, había advertido antes la eurodiputada Lina Gálvez. Algo que ha asumido Díaz, asegurando que habrá que trabajar "desde el centro. Y esto es hablar de los trabajadores. Si volamos mucho, teorizamos mucho, construimos un nuevo país por arriba pero no actuamos por abajo no avanzamos". Acabar con la precariedad laboral, un nuevo modelo fiscal o repensar el papel del Banco Central Europeo están entre los ejes del New Deal de este siglo.

A ese centro se había referido también Montero, pero como fórmula para la captación del elector, criticando a quienes piensan que "la política soft, moderada, tiene mayor aceptación por parte de la ciudadanía". Esa conquista por el centro "que es obligación para algunas formaciones no significa vaciarlas de contenido ideológico, sino tener un registro que permita llegar a la gran mayoría social, que es la destinataria de nuestras actuaciones".

La crítica al PP iba en este caso implícita. De forma explícita la ha formulado Yolanda Díaz, quien ha destacado que "no hay ninguna derecha europea que pida una bajada masiva de impuestos como a lo loco piden en nuestro país", además de recordar la tasa de paro en la que quedó Andalucía tras la crisis anterior, el 37%. "Nosotras lo hemos hecho mejor", ha concluido.