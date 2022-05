Dos Hermanas da fuerzas a Espadas y a medio Consejo de Ministros

Juan Espadas no transmite pesimismo, los sondeos no irán bien -o sí-, pero el candidato socialista está dando cuenta de su particular naturaleza incansable. No es brillante, tampoco lo es Juanma Moreno, pero es constante, así como el presidente de la Junta proyecta respeto. Son parecidos, ninguno de ellos hubiera entusiasmado en una casa de apuestas hace 10 años. Sin embargo, uno consiguió ser alcalde de Sevilla, y el otro, presidente de la Junta. Aviso a los comediantes, el brillo mediático se opaca pronto.

Los socialistas han escogido este sábado Dos Hermanas para darse un chute de optimismo. El PSOE ha ganado todas las elecciones autonómicas en esta población sevillana, todas las generales, las siete europeas y gobierna en el Ayuntamiento con mayoría absoluta. "Este es el bastión del PSOE de España, todas las iniciativas que han salido desde aquí han ganado", ha descrito el alcalde nazareno, quien ha levantado la caseta municipal de Dos Hermanas al solicitar un aplauso a su antecesor, Francisco Toscano. El histórico regidor traspasó el mando municipal este mismo año.

Todo lo que tocó Toscano en el plano interno de volvió oro, desde Zapatero a Pedro Sánchez. Espadas frota el talismán nazareno. No lo parece, pero es un hombre de suerte. El presidente del Gobierno ha culpado al PP de crear un clima de crispación en todo el país siempre que no gobiernan. "Es la peor corrupción, creen que España es suya, que la bandera es suya y que el Gobierno es suyo", ha acusado Sánchez, que ha citado las operaciones de derribo que desde distintos sectores también sufrieron Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

Algo hay de cierto en ello, pero no siempre ha sido el PP el encargado de la crispación; en esta ocasión, ERC, Bildu y los independentistas del Junts son los desencadenantes del rechazo que pueda notar Pedro Sánchez.

Si Dos Hermanas es un reducto de las históricas gestas socialistas de Andalucía o es la avanzadilla de un cambio de tendencia se verá en las elecciones del 19-J. El propio Juan Espadas milita en esta agrupación, donde se afilió en los años noventa. La caseta municipal se llenó, y quedó gente a las puertas, como es habitual en la casa. Al mitin ha acudido medio Consejo de Ministro, poco acostumbrado a estos baños de popularidad. "Esto es un homenaje a los cuatro años de Gobierno de Pedro Sánchez", ha clamado Espadas.

En efecto, casi todo el Consejo de Ministros. Sólo han faltado Margarita Robles, Grande Marlaska y Nadia Caviño. Además de la de Hacienda, María Jesús Montero, que es tan habitual en esta campaña como la ausencia de Susana Díaz, han estado el de Exteriores, José Manuel Albares; la de Ciencia, Diana Morant; el de Pesidencia, Félix Bolaños; la de Industria, Reyes Maroto, y la portavoz, Isabel Rodríguez. Y Luis Planas, más Raquel Sánchez, la ministra de Transportes. Ocho ministros más el presidente, algo más de la mitad del equipo socialista del gabinete de coalición.

La ex presidenta de la Junta, Susana Díaz, no ha ido aún a ningún gran acto de campaña. Perdió dos elecciones primarias, contra Pedro Sánchez y contra Juan Espadas, y aunque hasta los partidos terminan perdonando, las heridas están muy abiertas después de que la ex presidenta se enrocase en el Parlamento para asegurarse un buen puesto en el Senado. Quizás dentro de unos años.

El acto de Dos Hermanas ha tenido algo de retroalimentación, porque le sirve a Espadas de respaldo, aunque el socialista no parece necesitarlo por el optimismo que le imprime a su campaña, y sobre todo a los ministros y al presidente del Gobierno. La imagen pública del Gobierno y, en especial, la conflictiva relación que mantiene con sus aliados independentistas y sus socios de Unidas Podemos lastran las posibilidades electorales de Espadas. No le resta, de momento, pero apenas suma. Las concesiones que el Gobierno haga en estas tres semanas que restan para el 19-J es el balón de oxígeno que Vox necesita para una campaña vistosa, pero poco eficiente.

Juan Espadas se refirió a ello: "De verdad, Pedro te tengo que agradecer a ti y a los ministros que estéis permanentemente atentos a lo que necesita Andalucía". "¿Sabéis lo que hacía el presidente de la Junta? Dar la espalda de modo permanente a todos los alcaldes, mientras tú citaba todos los domingos a los presidentes autonómicos", subrayó Espadas.

Pedro Sánchez ha sostenido que el actual clima de crispación es fruto de la acción de los partidos de derecha. "Siempre ha ocurrido así, siempre han metido ruido; cuando gobernaba Felipe, le llamaban felipismo, cuando Zapatero, zapaterismo y, ahora, pedrismo, y se preguntaban dónde estaba la socialdemocracia. Siempre ha sido así, cuando no gobiernan, están en la crispación".

Al terminar el mitin, como en el período más clásico del PSOE, sonó el himno de Andalucía. Dos Hermanas como reserva. O futuro.