Las defensas del caso Faffe critican los "errores evidentes" y la "falta de base" del informe de la Guardia Civil

Las defensas de los dos ex altos cargos de la Faffe que están siendo juzgados por malversación y falsedad documental, Fernando Villén y Ana Valls, han criticado este martes las "especulaciones", los "errores evidentes" y la "falta de base" del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sobre el que giran gran parte de los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción para solicitar seis años de cárcel en el caso del ex director técnico y cuatro en el de la ex directora económico-financiera. El letrado Adolfo Cuéllar ha denunciado que ese atestado es "absolutamente especulativo", mientras que su compañero Manuel Salinero ha calificado a su clienta como "una empleada ejemplar que ha dedicado su vida al servicio público".

Así se han pronunciado los dos abogados durante sus informes definitivos, que han expuesto ante el jurado popular de la Audiencia de Sevilla después de elevar a definitivas sus conclusiones definitivas. Ambos coinciden en pedir la absolución de los acusados, aunque el representante de Villén ha introducido como alternativas subsidiarias que se lo condene por un delito de malversación de uso, en cuyo caso habría prescrito; que se le aplique la atenuante de dilación indebida; y que a la eventual indemnización que debería abonar a la Junta de Andalucía se le resten 8.437 euros.

Cuéllar, que ha sido el primero en intervenir, ha reiterado que "lo moral es ajeno a lo jurídico" en este caso, en alusión a que la supuesta malversación atañe a 32.556 euros que Villén reconoció que se gastó en distintos prostíbulos de Andalucía con cargo a su tarjeta de la Faffe. "Lo importante es si hubo sustracción de fondos públicos. Es indiferente que la tarjeta fuese utilizada en locales de alterne, bares de copas, el fútbol o el Rocío", ha recalcado.

"El Patronato de la Fundación le atribuyó funciones de relaciones públicas y para eso se le dotó de una tarjeta de crédito. Aparte de una actividad comercial razonable, hace una cuestión indebida, pero lo hace diez veces en ocho años. Y siempre sabía que lo había hecho mal y pretendió reponerlo, nunca pretendió que fuese un gasto de la Faffe porque sí", ha argumentado. "La cuestión esencial", ha añadido, "es si simuló o no que repuso los gastos".

A partir de ahí, el informe ha intentado destapar que el atestado de la UCO "es absolutamente especulativo y contiene errores evidentes". "No queda claro cuál es su opinión, ya que dice hasta tres veces que hubo reposición del dinero. Es tan poco el convencimiento en sus tesis que piden al juzgado todas las cuentas del señor Villén, que en diez años llegó a sacar de su cuenta hasta 350.000 euros", ha señalado para dar a entender que tenía capacidad económica suficiente para reintegrar lo que sacó indebidamente.

"No existe el menor indicio de nada de por qué el señor Villén y la señora Valls se concertaron para esta supuesta simulación, no se ha acreditado nada al respecto", ha incidido el letrado, que ha tildado de "insostenible" la afirmación de las acusaciones de que se inventaron varios viajes para así justificar el dinero que había salido en dirección a los burdeles. Además, "en todos los ejercicios contables se conciliaba la contabilidad con la tesorería", con lo que "la Faffe no ha sufrido menoscabo económico alguno".

En cuanto a la noche en que Villén se gastó 14.737 euros en el prostíbulo Don Angelo, "a todos nos parece reprobable", ha reconocido, pero "cuando ve que es un disparate, intenta solucionarlo". "Los 14.000 euros fueron entregados en el Don Angelo y esa cuestión quedó saldada", ha concluido.

Manuel Salinero, por su parte, ha arrancado su informe lamentando que el juicio "se ha basado en suposiciones a partir de un hecho falso: que Ana Valls colaboró con el señor Villén". Y eso "puede arruinar la vida de Ana y su familia, sin conocer ella un local de alterne ni ganar un euro más de lo que es su sueldo".

El abogado defensor ha denunciado la "falta de base" del informe de la UCO y ha asegurado que "no existe delito penal de ningún tipo" en la actuación de su clienta, que "no contabilizaba las cajas" de la Faffe. "Lo han dicho las cajeras. Y también que nunca vieron ninguna irregularidad", ha citado. "Todos los testigos han reconocido su buen hacer", ha acabado diciendo.