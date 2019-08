Duras críticas de la izquierda a la campaña de la Junta contra la violencia machista

Campaña contra la violencia machista. Mujeres guapas y sonrientes. La última acción de la Junta de Andalucía para luchar contra esta lacra social ha despertado las críticas de la izquierda, que considera "frívola" y consecuencia de las imposiciones de la "extrema derecha" dicha publicidad.

Numerosos políticos han mostrado su rechazo en las redes sociales, entre ellos, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha calificado de "frívola" la campaña publicitaria. En su cuenta de Twitter, Díaz afirma que 1.012 mujeres han sido asesinadas desde 2003 y que muchas familias y niños "han sufrido en sus carnes la crueldad del terrorismo machista para que este gobierno andaluz atenazado por la ultraderecha ponga en marcha una campaña tan frívola". "¿No son conscientes de este drama?", se ha preguntado la dirigente del PSOE-A. Junto a Díaz, otras destacadas socialistas se han pronunciado también a través las redes socialista para mostrar su malestar sobre la citada campaña.

Entre ellas, la presidenta del PSOE-A y senadora, Micaela Navarro, quien afirma que "con la tragedia de la violencia machista no se acaba solo con sonrisas, sino con recursos y respeto a profesionales".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha advertido de que "no es un anuncio de compresas ni de dentífrico, sino una campaña de la Junta sobre la violencia de género". "Sobran las sonrisas y caras de felicidad, detrás de las víctimas hay mucho sufrimiento, así que señores del trifachito dejen de frivolizar con el dolor de las víctimas", ha agregado.

Cuando no sabes lo q es #ViolenciaDeGénero, solo quieres no molestar a #Vox te sale esta campaña, @IgualdadAND debe retirarla👉 No habla d machismo👉 La mujer cm responsable👉 ¿Malos tratos?👉 Oculta el sufrimiento👉 Campaña amable para la ultraderecha👉 No ayuda a víctimas pic.twitter.com/v3RjuXQXx6