El coronavirus provoca la muerte de 77 personas en 24 horas en su jornada más letal en Andalucía

El martes 7 de abril se convierte en la jornada más letal del coronavirus desde que llegó a Andalucía. En las últimas 24 horas se han registrado 77 muertes. Se trata del mayor número de decesos en un sólo día, tras los 60 del pasado martes, 31 de marzo. Al mismo tiempo, el ritmo de expansión del virus, que venía reduciéndose desde hace cuatro días, crece levemente con 230 positivos registrados en un día.

En las UCI también se ha notado un mayor número de ingresos que ayer, aunque los 21 pacientes que han necesitado cuidados intensivos en las últimas 24 horas son sólo un 4,2% más que ayer. El repunte es mucho más leve en el registro de nuevos ingresos hospitalarios, que crece un 2,9% tras registrarse 128 nuevos ingresos. En total son ya 4.463 las personas que han necesitado acudir a alguno de los hospitales andaluces.

Los curados son ya 1.041, tras conocerse en la última jornada que 141 personas han superado la enfermedad. El crecmiento es del 15%, el mismo que el de los fallecimientos en términos relativos respecto a la jornada anterior. El dato positivo es que, por primera vez se producen más altas que nuevos ingresos, ya que en las últimas 24 horas 141 personas han superado la enfermedad, frente a las 128 que han necesitado ingreso en el hospital.

La primera semana de abril se saldó con un importante aumento en el número de fallecidos como consecuencia de la Covid-19. No obstante, en los últimos días los datos parecen ser esperanzadores. No hay que olvidar que el número de pruebas PCR que se han realizado en los útimos dos días en Andalucía han rondado el medio millar, lo que podría explicar el número bajo de nuevos positivos registrados. No obstante, las hospitalizaciones y los ingresos en UCI también han crecido muy levemente en los primeros días de esta semana.

Este mayor control se deja notar también en los datos que ofrece el Instituto de Salud Carlos III, que se encarga del análisis epidemiológico de la pandemia a nivel estatal. En los últimos días la mayoría de regiones, entre ellas Andalucía presentan un número reproductivo básico inferior a 1, lo que quiere decir que el brote se empieza a mitigar. De hecho, la comunidad ya está por debajo de la media estatal en ese parámetro.