Un cliente de Serrano reconoce que recibió un préstamo de 200.000 euros de Biowood Niebla

Un cliente del despacho de abogados del ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano ha reconocido este jueves ante el juez que investiga un presunto fraude de subvenciones por la ayuda de 2,5 millones que recibió del Ministerio de Industria para la creación de una fábrica de pellets que recibió un crédito de 200.000 euros de la sociedad Biowood Niebla, a la que se había concedido la ayuda, y que devolvió ese dinero pagando unos intereses que ha cuantificado en 30.000 euros.

El testigo Manuel G. G. ha manifestado en su declaración ante el juez de Instrucción número 16 de Sevilla que conocía a uno de los ex socios de Serrano, en concreto, a Francisco Javier López Ballesteros, quien le presentó a Francisco Serrano y a su otro ex socio Enrique Pelegrín Díaz, según han explicado a este periódico fuentes del caso, que han añadido que el testigo fue asimismo cliente del bufete de abogados de Serrano.

Manuel G. G. ha confirmado que recibió el 23 de enero de 2017 un préstamo de 200.000 euros de la sociedad Biowood Niebla, por el que tenía que abonar inicialmente unos intereses de 20.000 euros, pero al final tuvo que pagar otros 10.000 euros porque se retrasó en el pago, que finalmente completó en marzo de 2020, con lo cual pagó 30.000 euros de intereses por el crédito, según ha declarado.

Ante el juez también han comparecido dos de los investigados, Francisco Javier López Ballesteros y Enrique Pelegrín Díaz, en su condición de representantes legales de algunas sociedades. López Ballesteros ha insistido en que él no era más que un gestor ajeno a las sociedades, mientras de Pelegrín se ha acogido a su derecho a no declarar.

Otro testigo que ha comparecido es una empleada del bufete de Serrano, Ana P., quien ha dicho que trabajó como secretaria y tenía acceso a las claves bancarias de Biowood Niebla. La testigo ha reconocido además que fue presidenta del periódico digital de Serrano XYZ, aunque ha señalado que no conocía un préstamo a este diario que fue avalado por Biowood Niebla.

Lo que sí ha dicho la que fuera secretaria del bufete es que tanto el propio Francisco Serrano como sus ex socios Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros le dieron en el despacho indicaciones relacionadas con la gestión económica y financiera de la sociedad que iba a fabricar los pellets en la localidad de Niebla.

La escritura de Biowood y las facturas proforma

El empleado de la notaría que intervino en la preparación de las escrituras de constitución de Biowood Niebla también ha declarado este jueves en el juzgado, donde ha señalado que los tres investigados estuvieron en la notaría y él se encargó de la "redacción" de las escrituras y el notario le dio el visto bueno final.

El testigo ha señalado que, según su criterio jurídico, a la hora de constituir la sociedad se podían aportar "facturas proforma" sobre la adquisición de la maquinaria, si bien a preguntas de las acusaciones ha indicado que no tiene una titulación en Derecho pero sí conoce la ley, ha afirmado el testigo, que no obstante hizo constar en las escrituras que se aportaban "facturas" y no "facturas proforma".

La acusación popular que ejerce el secretario general de la Facua Rubén Sánchez había solicitado con anterioridad la imputación en la causa del notario que intervino en las operaciones relacionadas con la petición de la subvención al Ministerio de Industria.

El notario A. S. F. declaró como testigo en mayo de 2021 ante el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, pero el abogado Francisco Tejado Vaca solicitó su imputación al considerar que podría haber incurrido en una presunta falsedad documental.

El atestado policial elaborado por los agentes de la UDEF de la Policía Nacional concluía que Bio Wood Niebla obtuvo la subvención de 2,5 millones de fondos públicos mediante “documentos falsos”. Los investigadores recogieron el testimonio del responsable de la empresa a la que supuestamente se habían adquirido las máquinas y señaló expresamente que “la maquinaria no existe”, tan sólo se le solicitaron las facturas proforma –por un secadero rotativo y tres pelletizadoras por importe total de 1,2 millones– que se emplearon para tasar las mismas.

Así, el atestado concluía que el hecho de que Bio Wood Niebla lograra 2.489.000 euros de fondos públicos se basó en su “capital social”, justificándolo ante la Administración mediante dos documentos, el "informe de tasación y la propia escritura de constitución de la sociedad”.

En esta escritura, el notario exponía que se adjuntaba la “copia de la factura de la maquinaria y que los comparecientes manifestaban que la misma había sido adquirida por justo y legítimo título, que no se adeudaba nada por su adquisición y que sobre la misma no pesaba gravamen ni reserva de dominio alguna”.

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla continuará mañana tomando declaración a otros testigos del caso, en concreto a un abogado del despacho de Serrano y a la mujer del propio ex líder de Vox, que durante un tiempo fue administradora única del bufete.