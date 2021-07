La ley del suelo avanza en su trámite con el aval de Vox y la abstención del PSOE

La ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía ha superado este miércoles el obstáculo donde cayó hace casi dos meses. El Parlamento aceptó el trámite de la Lista al rechazar la enmienda a la totalidad presentada por Unidas Podemos gracias al voto negativo de PP, Cs y Vox, pero también a la abstención del PSOE. Tanto los socios del Gobierno andaluz como los socialistas cambiaron su postura respecto a la votación del 26 de mayo para hacer posible el avance de esta norma, una de las más importantes de la legislatura. Tanto es así que la posibilidad de un adelanto electoral parece alejarse al menos hasta que este texto se apruebe definitivamente, algo que no podrá ocurrir en ningún caso antes de diciembre.

Esta ley del suelo viene a sustituir dos normas urbanísticas y de ordenación del territorio que datan de 2002 y 1994 y tiene entre sus principales características una apuesta por la eliminación de trabas burocráticas y la reducción de plazos para la aprobación de los planes urbanísticos municipales. Para Unidas Podemos, la única fuerza que rechaza de plano el texto, se trata de una apuesta por un “urbanismo desaforado” que, a la larga, será “lesivo para el interés general”. Así defendió Inmaculada Nieto su veto a la norma en una intervención que le sirvió para atizar a los socialistas por su viraje. La diputada izquierdista recordó que el texto que se sometió ayer a votación es el mismo que el PSOE rechazó hace cuatro plenos y mostró su desconcierto por la abstención del grupo mayoritario de la Cámara.

Fue Gerardo Sánchez, portavoz adjunto del grupo socialista, quien justificó su abstención, “que no es un cheque en blanco”. La intención del PSOE es matizar la norma en la tramitación, como venía explicando el nuevo líder del partido, Juan Espadas, casi desde que ganó las primarias del 13 de junio. El también alcalde de Sevilla quiso mostrar un talante pactista al hacerse cargo del partido y ahí se enmarca ese cambio de rumbo. Su tesis es que la Lista es positiva en la reducción de ciertas trabas innecesarias y que recoge parte de una norma urbanística que el PSOE dejó encauzada a finales de la pasada legislatura, pero Espadas echa en falta más artículos para blindar la sostenibilidad.

Esa apuesta por un urbanismo verde es lo que más choca al otro partido que cambió su voto ayer respecto al Pleno del 26 de mayo. Vox pasó de la abstención de entonces al rechazo de ayer al veto de UP, pero Alejandro Hernández, que fue quien defendió la postura de su partido, fue crítico con el acercamiento del Gobierno al PSOE. El parlamentario cordobés ironizó con los apoyos de la sociedad civil que el Ejecutivo ha aireado en las últimas semanas para presionar a favor de la tramitación de la Lista. “¿Saben esas asociaciones lo que han pactado ustedes con el PSOE?”, preguntó el ex portavoz de Vox, que también quiso dejar claro que “hasta el rabo todo es toro” en un intento por recordar a PPy Cs que su aval de ayer no tiene por qué repetirse en la votación final si la influencia de los socialistas en el texto acaba por llevar la ley a un lugar donde ellos no estén dispuestos a aprobarla.

En su defensa del texto, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo defendió que la Lista es “imprescindible” y abogó por “trabajar juntos” para mejorar este texto, que se tramitará por la vía de urgencia y que pueda se apruebe cuanto antes para insuflar aire a la recuperación económica. Carazo ha estado involucrada en las múltiples conversaciones que se han mantenido en las últimas semanas, sobre las cuales no ha trascendido el detalle, pero fuentes conocedoras de las mismas mostraron ayer sorpresa por la abstención del PSOE, ya que, explican, esperaban un rechazo al veto impulsado por Unidas Podemos.