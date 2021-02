Cuatro de cada diez andaluces se enfada por las críticas a los distintos acentos de la región

El 38,6% de los andaluces se enfada cuando oye críticas a los distintos acentos que hay en la comunidad. Este fenómeno, que se convierte en noticia cuando la ridiculización se produce en el ámbito político, provoca indiferencia al 30,4%, orgullo al 12,5%, reafirma sus convicciones sobre las hablas andaluzas a 6% y avergüenza al 3,9%. Es el resultado que se destila de una encuesta realizada por la Fundación Centro de Estudios Andaluces con motivo del Día de Andalucía, que se celebra este viernes, 28 de febrero.

Esta reacción a las críticas al acento concuerda con otra de las preguntas incluidas en el sondeo, que indica que el 2% no se siente "nada identificado" con las hablas andaluzas, porcentaje que sube al 3,8% si la identificación es escasa. Por contra, un 91,1% se dice identificado o muy identificado con los distintos acentos de la región.

La encuesta, realizada a principios de este mes a 800 participantes, refleja también un dato habitual de este tipo de investigaciones: la inmensa mayoría de los andaluces tiene equiparados el sentimiento de pertenencia a la región y al país. El 77,1% se siente tan andaluz como español, aunque hay un pequeño diferencial entre aquellos que se sienten más andaluces (11,8%) y los que se consideran más españoles (7,9%) Sólo el 1,3% de los encuestados se siente netamente español, mientras que los que sólo se dicen andaluces son un ínfimo 0,6%.

Este nivel de identificación entre lo español y lo andaluz confirma una teoría habitual en la materia, que el sentimiento andalucista no es excluyente. Queda claro cuando el 52% responde con un 10 cuando se le pregunta en una escala decimal si se siente nada andaluz (0) o muy andaluz (10). La media es un 8,5, inferior en cuatro décimas (8,9) a la misma pregunta sobre si se siente nada español o muy español. No obstante, hay un fenómeno llamativo que entronca con el revival de un cierto andalucismo cultural que dice que el 10% ha visto crecer su sentimiento andaluz en los últimos dos años, aunque el 87% asegura que no ha cambiado.

La investigación del Centra también cuestiona por la identificación de los ciudadanos con las banderas de Europa, España y Andalucía. La enseña blanquiverde ideada por Blas Infante es la que logra mejores datos, con el 89,9% de los participantes respondiendo que se sienten identificados o muy identificados con ella. La rojigualda de España alcanza un 89,4% y la azul con las estrellas de la UE baja hasta el 67,9%.

El sondeo incluye una pregunta sobre a qué sentimientos asocian la bandera andaluza y el 14,9% alude a recuerdos de su infancia y su familia. El 13,3% habla de un símbolo de identidad, el 10,1% rememora "su tierra" y el 9,8% a Blas Infante, el mismo porcentaje que habla del "orgullo de ser andaluz. Hay un 8,5% que se acuerda de Andalucía como región y un 7% que recuerda su patrimonio histórico; pero más llamativas son respuestas como el fraude y la corrupción (5,4%) o Juanma Moreno (1,9%), la última opción por encima del fútbol (2,1%)

En términos puramente políticos, el PSOE es el partido que más se asocia a la bandera (3,6%), por encima del PP (1,3%), IU (0,9%) o el PA (0,1%). En el arco ideológico, se asocia sobre todo a la izquierda (2,6%) y al andalucismo (2,1%), con cifras menores para derecha y centro (0,5% cada uno) y la extrema izquierda (0,3%). No obstante, el dato más abultado es el de aquellos encuestados que no ven simbología política en la bandera, el 86,8%.

En los himnos, la Marcha Real estatal logra la mayor identificación, con el 83,9% identificado o muy identificado, seguido del andaluz, con el 80,4%; mientras que el himno de la alegría europeo baja al 41,2%.

La investigación revela también que casi seis de cada diez ciudadanos (59,5%) opina que la comunidad ha alcanzado un grado suficiente de autonomía, mientras que el 31,4% cree que sería necesario un mayor nivel de autogobierno y el 5,3% considera que tiene demasiado.