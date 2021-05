Vilaplana exculpa definitivamente al ex diputado socialista Ramón Díaz Alcaraz

Exculpado definitivamente. El ex parlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz ha sido exculpado de las 17 piezas de la macrocausa de los ERE en las que ha figurado como investigado en los últimos nueve años y en todas estas investigaciones se ha decretado finalmente el archivo, bien por parte del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla o por la Audiencia de Sevilla. El juez José Ignacio Vilaplana ha dictado recientemente un auto en el que ha acordado la devolución de la fianza y ha levantado las medidas cautelares en la pieza de responsabilidad civil que se abrió en la causa matriz de los ERE, después que se haya descartado cualquier participación de Ramón Díaz en los hechos investigados durante su etapa como asesor de la Dirección General de Trabajo que concedió las ayudas de los ERE.

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, Vilaplana deja sin efecto las medidas cautelares acordadas en su día respecto al ex diputado del PSOE-A en el Parlamento andaluz Ramón Díaz Alcaraz, ordenando la devolución de la fianza prestada en su día y el sobreseimiento de la pieza separada de responsabilidad civil. La decisión se produce después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía en la macrocausa de los ERE no mostraran su oposición al levantamiento de estas medidas, mientras que la acusación popular que ejerce el PP no se pronunció al respecto.

En octubre de 2013, la juez Mercedes Alaya, que por entonces investigaba el escándalo de los ERE fraudulentos, impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.142.722 euros a Ramón Díaz Alcaraz, que estaba imputado por delitos continuados de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Ahora, después de más de nueve años, el juez Vilaplana ha ordenado el levantamiento de los embargos que en su día se efectuaron sobre la casa, el coche y la nómina de Ramón Díaz Alcaraz, cantidades que ahora tendrán que serle devueltas, según han explicado fuentes del caso.

Uno de los últimos autos de archivo de una de las piezas en las que estaba imputado el ex diputado socialista se produjo en noviembre de 2020, cuando la Audiencia de Sevilla dictó un contundente auto en el que archivaba la causa contra el ex asesor de la dirección general de Trabajo en relación con las ayudas que por importe de 1,6 millones de euros fueron concedidas para financiar las pólizas de prejubilaciones de ocho trabajadores de la empresa Saldauto Sevilla -entre los que había tres intrusos-, así como otra ayuda directa de 200.000 euros a la entidad.

En esa resolución de archivo, el tribunal ya señalaba que "en repetidas ocasiones anteriores" se había tenido que pronunciar sobre el papel desempeñado por Ramón Díaz Alcaraz, que fue asesor de Empleo entre junio de 2005 y noviembre de 2009, en relación con las ayudas otorgadas a diversas empresas, recordando asimismo que en otras resoluciones ya se expuso que el asesor "no tenía ningún poder decisorio en la tramitación de las ayudas" concedidas por la dirección general, ni podía influir en la decisión de sus superiores, ni tampoco sobre la inclusión de los intrusos.

En el caso de las ayudas a Saldauto Sevilla, la Audiencia concluyó que aunque consta documentalmente que Díaz Alcaraz participó en la gestión de las ayudas "presuntamente ilícitas, no ha quedado debidamente acreditado que tuviera capacidad de influencia o decisión para resolver sobre su otorgamiento y/o su pago".

Así y en contra del criterio del instructor, la Audiencia "echa en falta una explicación sobre el modo en que se había producido la contribución decisiva de Díaz Alcaraz" en la inclusión en las pólizas de los tres intrusos, y todo ello a pesar de que el ex director de Trabajo Javier Guerrero -ya fallecido- manifestó que Díaz Alcaraz lo "auxiliaba y acompañaba en las negociaciones con empresas y trabajadores, encargándose de gestionar los expedientes, entre ellos el relativo a Saldauto, conociendo incluso la existencia de los intrusos". Estas manifestaciones, precisa el tribunal, "no le irrogaba [a Díaz Alcaraz] sin más capacidad decisoria o influencia sobre su superior", puesto que también Guerrero aseguró que "dio el visto bueno a las ayudas para estas personas", lo que "evidencia que, en última instancia, fue él quien adoptó la decisión".