Teresa Rodríguez rehúye el conflicto con IU e insiste en ensanchar Adelante Andalucía

Los socios de Adelante Andalucía siguen enviándose mensajes a través de comparecencias públicas. La práctica la inauguró la todavía líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, cuando anunció su marcha de la formación morada y su decisión de convertir a la confluencia en la referencia andalucista a la izquierda del PSOE. El líder de IU, que se enteró de los planes de su homóloga por la prensa, aprovechó un acto de partido en Antequera para recordar que Adelante Andalucía “será de todos o no será de nadie”. Ayer, el diputado José Ignacio García, uno de los miembros del equipo de Rodríguez, coincidió con Valero, pero matizó el mensaje: “Hay que sumar a mucha más gente”.

El futuro de la confluencia de izquierdas nacida en 2018 sigue siendo una incógnita, pero los principales partidos que la forman son conscientes de que deberán aprender convivir, al menos, mientras se mantenga el actual statu quo. Hasta mayo, Teresa Rodríguez seguirá siendo la jefa de Podemos en la región. Esto significa que la interlocución será la misma que hasta ahora. El grupo motor, que es la dirección orgánica de Adelante, seguirá formado por las mismas personas.

Cuando en mayo entre el nuevo equipo en la ejecutiva de Podemos, habrá que hacerles un hueco, según defienden desde IU. La secretaria de Estado de Igualdad y diputada de Podemos por Cádiz, Noelia Vera, no formará parte de esta ecuación, como ella misma se encargó ayer de garantizar. Mientras se aclara el futuro de los afines a Iglesias en Andalucía, la duda es saber cómo quedará representada la corriente que lidera Teresa Rodríguez. Su aspiración es seguir en Adelante como miembros de la coalición.

La dirección saliente de Podemos quiso ayer destensar la situación que se inauguró el pasado jueves, cuando se conocieron con detalle los planes de Rodríguez. García, que además de parlamentario es responsable de Coordinación interna en la formación morada, recordó que el objetivo de apelar a todo aquel que está a la izquierda del PSOE está en el origen mismo de Adelante Andalucía.

“Aspiramos a que mucha más gente” se incorpore a este “espacio político netamente andalucista” que “quiere hegemonizar la izquierda andaluza, ser la primera fuerza” en ese espectro y “mirar de tú a tú al PSOE”, de modo que no sea “una fuerza subalterna” a la socialista, explicó García. Estas palabras recuerdan a los primeros días de Adelante, pero los caminos ’difieren para los principales integrantes de la coalición.

Como viene ocurriendo desde que Rodríguez y Antonio Maíllo comenzasen a confluir, en mayo de 2016, el principal problema entre los socios es la relación con el PSOE. Antes de que fraguase Adelante, hubo una agria polémica a raíz de un documento de la formación morada que ponía en duda la posibilidad de armar una coalición municipal en los pueblos donde IU gobernaba con los socialistas. La dirección de la federación de izquierdas defendió que las particularidades a nivel municipal hay que tenerlas en cuenta.

El último capítulo de estas desavenencias por la relación con el PSOE fue la ruptura del pasado jueves, pero los afines a Rodríguez explicaron ayer que no creen que “haya malestar” en IU. “Es una decisión en clave interna de Podemos que no tiene que afectar a Adelante”, defendió García. El parlamentario gaditano también aseguró que la dirección de la que forma parte mantiene “una comunicación asidua con la dirección de IU” en la comunidad, y, de hecho, “con algunos miembros” de la misma trabajan “día a día” en el Parlamento andaluz. Reconoció, no obstante, que “hay diferencias políticas, pero las resolvemos, y vamos a seguir construyendo Adelante con la misma visión con la que se creó”, vaticinó García.

Mientras tanto, desde el otro lado del arco parlamentario andaluz, Elías Bendodo aprovechó ayer la marejada en la izquierda: “O se reinventa o va a estar muchos años más en la oposición”.