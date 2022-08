Susana Díaz y Alfonso Guerra se suman a las firmas de apoyo al indulto de Griñán

La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha firmado la petición de indulto para su homólogo José Antonio Griñán, que impulsa su familia, después de que el Tribunal Supremo confirmará la condena de la Audiencia Provincial de Sevilla por malversación y prevaricación por tres votos contra dos. El ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ha confirmado que también se sumará a esta rúbrica.

Díaz ha sostenido durante su participación en un programa de Cuatro que "Pepe (sic) es un hombre honesto, honrado, hay argumentos de sobra para justificar el indulto" y ha destacado que que los dos votos particulares y el hecho de que el ex juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, "no vio delito de malversación".

Preguntada si había firmado el indulto, Díaz ha respondido que "sí, lo dije en su momento", para a partir de ahí exponer los argumentos, que, a su juicio, justifican la iniciativa. Aún así, espera que fructifique el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La ex presidenta de la Junta ha apuntado que la figura del delito de malversación "exige que el centro directivo tenga la oportunidad de acceder a esos fondos" y "Pepe no tuvo acceso". "Su familia ha recurrido a un instrumento de gracia por razones humanitarias, por edad, por su patrimonio, no se ha llevado ni un duro, hasta Feijóo ha reconocido que no era un político corrupto", ha proseguido argumentado Susana Díaz.

Díaz ha recordado también el Gobierno andaluz, como hizo ella en su momento, sigue pagando las prejubilaciones de los trabajadores incluidos en ERE. "Moreno Bonilla está pagando las prejubilaciones, que son legales, yo también, hicimos lo que marca la ley", ha recordado la ex presidenta de la Junta.

Alfonso Guerra se suma

Por su parte, el ex vicepresidente del Gobierno y exvicesecretario general del PSOE Alfonso Guerra, ha anunciado que firmará el escrito de apoyo al indulto. "En ese documento estará mi firma", ha dicho.

Así lo ha confirmado este miércoles en Santander, a preguntas de los periodistas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde ha aclarado que el documento que firmará no es la propia solicitud de indulto, que la presentará la familia de Griñán, sino un escrito de apoyo a dicha petición.

"Un grupo de amigos ha pensado que estaría bueno hacer un listado de personas que apoya eso --no solicitan el indulto, lo apoyan-- y yo he dado mi conformidad a que esté, con lo cual ya la opinión bien clara. En ese documento estará mi firma", ha afirmado.

Guerra ha insistido en que, pese a los "ríos de tinta" que ya han corrido en relación a ese indulto, éste no ha sido solicitado aún.

Con su apoyo, el histórico socialista se une a otros miembros del PSOE que también respaldan esa solicitud de indulto, como los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, además de Susana Díaz.

Robles critica el retraso de la sentencia

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, juez en excedencia, ha reiterado sus críticas al Tribunal Supremo por el retraso a la hora de hacerse pública la sentencia de los ERE de Andalucía. "Todavía no tenemos la sentencia, el Tribunal Supremo no la ha dictado. Eso es algo que a mí me preocupa porque yo creo que no es comprensible que la sentencia no se haya dictado todavía", ha añadido.

Ese es su argumento para eludir valorar el indulto: "No podemos hablar de un indulto si todavía no conocemos la argumentación individualizada respecto a cada uno de los penados", ha señalado.

Robles ha recordado su experiencia como magistrada para sostener que en casos de condenas por corrupción es habitual que el penado o su familia en el 100% de las veces", ha apuntado en una entrevista en RNE.

Lambán también apoya a Griñán

Por último, el presidente de Aragón y secretario general del PSOE en la comunidad, Javier Lambán, vio este miércoles "muy respetable" la petición de indulto a Griñán.Según él, el escrito de petición de indulto "muy respetuoso con las decisiones judiciales" y pide que no se encarcele a Griñán "por razones humanitarias y no políticas".Es un hombre de 76 años, ha detallado el presidente aragonés, que "lleva once sufriendo una situación de persecución mediática de la opinión pública y otras fuerzas políticas".Y además, ha considerado "relevante" que, independientemente de los delitos, es un hombre "que no se llevó ni un duro para él", según los tribunales..Además, añade que las firmas de apoyo son "ya no de gente del PSOE, sino de todos los ámbitos profesionales e ideológicos y de gente de mucha valía y reconocimiento social".