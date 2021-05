Serrano responsabiliza a sus socios de la gestión de la ayuda de 2,5 millones

Francisco Serrano y sus ex socios en la empresa Bio Wood Niebla, que recibió una ayuda del Ministerio de Industria de 2,5 millones, se han responsabilizado mutuamente de la gestión de un proyecto que la Justicia investiga como un delito de fraude de subvenciones. El ex líder de Vox Francisco Serrano, que ha prestado declaración ante el juez de Instrucción número 16 de Sevilla durante hora y media, ha asegurado que delegó "todo" en sus socios en el proyecto de construcción de una fábrica de pellets en Niebla y ha dicho que se desvinculó de la empresa porque vio cosas que "no le gustaban", aunque ha aclarado que su marcha no guarda relación ni con su rehabilitación en la carrera judicial ni con su entrada en la política andaluza al presentarse como candidato de Vox.

Francisco Serrano, que se ha acogido a su derecho a no declarar a las preguntas de las acusaciones populares que ejercen el secretario general de Facua Rubén Sánchez y Podemos, ha responsabilizado a sus dos ex socios -Enrique Pelegrín Díaz y Francisco Javier López Ballesteros- de lo que ha ocurrido con el proyecto, aunque ha reconocido que en la tramitación administrativa de la subvención se utilizó su "firma digital", pero ha insistido que no sabía nada de las cuestiones "mercantiles" porque únicamente se dedicaba a su trabajo en su despacho profesional como abogado, según han explicado a este periódico fuentes del caso. Todas esas gestiones, según ha insistido Serrano, las hicieron los otros dos socios.

El ex líder de Vox también ha señalado que desconocía la gestión de las cuentas bancarias en las que se recibió la ayuda del Ministerio de Industria, porque no tenía acceso a la banca online.

La Fiscalía recuerda en la querella que presentó por estos hechos que Serrano y Pelegrín constituyeron el 30 de marzo de 2016 la sociedad Bio Wood Niebla S. L., haciendo constar en la escritura pública de constitución aportaciones "no dinerarias inexistentes", en alusión a la maquinaria, como un "secadero rotativo con caldera de biomasa" y "tres granuladoras RMP 650", para lo cual disponían de unas facturas proformas.

Serrano ha afirmado que ni siquiera llegó a ver esas facturas proformas, porque fue Pelegrín quien las aportó, algo que éste ha negado al aseverar que él únicamente se encargaba de la "parte técnica" del proyecto, mientras que de las cuestiones jurídicas se encargaba el despacho de Serrano. En este sentido, ha apuntado incluso que el notario donde se constituyó la sociedad estaba ubicado en el mismo edificio que el bufete, en la planta de abajo.

El ex líder de Vox también ha sostenido que el tercer socio, Ballesteros, no quería aparecer en la sociedad porque tenía deudas con su mujer y con Hacienda.

Por su parte, Enrique Pelegrín ha afirmado en su declaración que sólo se encargaba de las cuestiones técnicas del proyecto y ha explicado que actualmente continúa intentando ponerlo en marcha él solo, para lo cual se está acabando de construir la nave. El tercer socio, Francisco Javier López Ballesteros, ha coincidido en que las cuestiones financieras del proyecto las realizaba Serrano. Los socios han declarado que creen que el dinero de la ayuda se gastó en al ejecución del proyecto, pero han apuntado que las obras se encarecieron.

El juez tomará declaración esta semana a varios testigos, entre ellos un notario y la alcaldesa de Niebla (Huelva), Laura Pichardo, y al responsable de una empresa constructora, quienes comparecerán en el juzgado el miércoles y el jueves.

A la salida de los juzgados, Serrano ha mostrado su confianza en la Justicia. "Sigo confiando en la Justicia y espero que a partir de ahora todo se pueda aclarar", ha señalado el ex político, que no ha querido comentar ninguno de los aspectos de su declaración.