El ex líder de Vox Francisco Serrano, ante el juez por la ayuda de 2,5 millones

La querella que la Fiscalía Superior de Andalucía presentó inicialmente en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el ex presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía sostiene que parte de los 2,5 millones de euros de la ayuda concedida, en concreto, 438.000 euros, fueron destinados por Serrano y su ex socio Enrique Pelegrín Díaz a diversas operaciones, como "préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios" que, según el Ministerio Público, no tienen "ninguna" relación con la finalidad para la que se concedió dicha ayuda.

La Fiscalía Superior consideraba "indiciariamente acreditado" que en 2016 el juez Francisco Serrano y su entonces socio, Enrique Pelegrín Díaz, "se concertaron con la intención de obtener fraudulentamente ayudas públicas, para lo cual decidieron participar en el programa de ayudas para Actuaciones de Reindustrialización (Reindus) convocado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo".

Para ello, ambos querellados, prosigue el Ministerio Público, constituyeron el 30 de marzo de 2016 la sociedad Bio Wood Niebla S. L., haciendo constar en la escritura pública de constitución aportaciones "no dinerarias inexistentes", como un "secadero rotativo con caldera de biomasa" y "tres granuladoras RMP 650".

La dirección general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa concedió a Bio Wood Niebla una ayuda de 2.489.000 euros, que fueron ingresados en diciembre de 2016 en una cuenta de Francisco Serrano, y desde ahí se hicieron dos transferencias, por importes de 1,4 millones y 651.000 euros a cuentas abiertas a nombre de Biowood Niebla en los meses de febrero y marzo de 2017, respectivamente, mientras que el resto del dinero, los 438.000 euros mencionados fueron empleados en operaciones que no estaban relacionadas con la finalidad para el que fue concedido, insiste la querella.

La Fiscalía añadió entonces que Bio Wood Niebla "no llegó a ser constituida, habiéndose apropiado en su beneficio los querellados del importe total del préstamo recibido".

Las revelaciones de la instrucción

En los meses que han transcurrido desde que el juzgado inició la investigación, se han producido diversas revelaciones, como que parte de la subvención obtenida se destinó en fondos de inversiones. Así, el director de una sucursal de Ibercaja de Sevilla confirmó a los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que Serrano y sus ex socios destinaron al menos 1,3 millones de los 2,5 millones totales de la subvención a un "fondo de inversión".

En un nuevo informe, la Policía da cuenta al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla de la declaración realizada por el director de una sucursal de esta entidad bancaria, quien señala que a través de un tercero conoció a Francisco Serrano, al que hizo una propuesta comercial para su despacho de abogados y, posteriormente, éste le habló de un "proyecto que tenía junto a un socio llamado Enrique Pelegrín".

Además, la Agencia Tributaria reclama un total de 848.123,61 euros a Francisco Serrano, como responsable solidario del perjuicio causado a Hacienda con una actuación que califica de "premeditada" por parte de Serrano, en relación con la ayuda de 2,5 millones que recibió del Ministerio de Industria para la puesta en marcha de una fábrica de pellets en Niebla.

La delegación de la Agencia Tributaria en Andalucía considera en el expediente de responsabilidad solidaria iniciado contra Serrano y que ha sido incorporado a la causa abierta en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que una "gran parte" de la subvención concedida en diciembre de 2016 se destinó a finalidades distintas como "préstamos a sociedades vinculadas", la ampliación del "entramado societario" de Serrano y su socio Enrique Pelegrín, a la "compra/venta de fondos de inversión" y a gastos con la tarjeta Visa en "restaurantes, viajes, ocio, y demás liberalidades de socios y administradores", sin que conste la "justificación ni aplicación de dichos importes a actividades propias de la entidad".

Estas conclusiones de la Agencia Tributaria coinciden con las investigaciones realizadas por la UDEF según las cuales 1,3 millones de la subvención fueron enviados a un fondo de inversión.