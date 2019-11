Sentencia de los ERE: seis años de cárcel para Griñán y nueve de inhabilitación para Chaves

Una sentencia histórica y muy dura. La Audiencia de Sevilla ha condenado a los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves a seis años de prisión y a nueve años de inhabilitación, respectivamente, en relación con el denominado "procedimiento específico" de los ERE por el que durante una década (2001-2010) se concedieron ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.

El fallo facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) señala expresamente que la Audiencia condena a Griñán a 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días, y a nueve años de inhabilitación al ex presidente Manuel Chaves.

La sentencia, que tiene una extensión de 1.821 folios, ha condenado a 19 de los 21 ex altos cargos por el delito de prevaricación a distintas penas y ha absuelto a cuatro acusados del delito de malversación (la Fiscalía acusaba de malversación a 15 de los 21 ex altos cargos). Así, el fallo impone al ex consejero de Empleo Antonio Fernández 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día. Al ex consejero de Innovación Francisco Vallejo se le imponen 7 años y 1 día de prisión por un delito de malversación e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día.

La ex consejera de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha sido condenada a seis años y dos días de prisión (y a 15 años y dos días de inhabilitación), mientras que el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román ha sido condenado a seis años y dos días de prisión (y a 15 años y dos días de inhabilitación).

La ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez ha sido condena a 9 años de inhabilitación, la misma pena que se ha impuesto al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, al ex viceconsejero de Economía José Salgueiro Carmona, y al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano.

El ex director general de Trabajo Javier Guerrero Benítez ha sido condenado a siete años, once meses y un día de prisión (y a 19 años, seis meses y un día de inhabilitación), mientras que su sucesor en el cargo Juan Márquez Contreras ha sido condenado a 7 años y un día de prisión, y a 18 años y un día de inhabilitación.

El ex consejero de Empleo José Antonio Viera ha sido condenado a siete años y un día de prisión (y a 18 años y un día de inhabilitación) y el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá ha sido condenado a 7 años y un día de prisión (y a 18 años y un día de inhabilitación).

El ex secretario general técnico de Empleo Juan Francisco Sánchez García ha sido condenado a nueve años de inhabilitación y absuelto del delito de malversación, mientras que el ex secretario general técnico Javier Aguado Hinojal ha sido condenado a 9 años de inhabilitación y absuelto de malversación. Lourdes Medina Varo, también ex secretaria general técnica de Empleo ha sido condenada a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación y absuelta por el delito de malversación, por el que se le habían pedido seis años de prisión.

El ex director general de Idea Miguel Ángel Serrano Aguila ha sido condenado a seis años, seis meses y un día de prisión (y a 17 años y un día de inhabilitación), mientras que el ex director general de IDEA Jacinto Cañete ha sido condenado a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación y ha sido absuelto del delito de malversación, por el que se enfrentaba a seis años de cárcel.

Los dos únicos absueltos de todos los cargos han sido el ex interventor de la Junta Manuel Gómez Martínez y el ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río Muñoz.

Los ex presidentes de la Junta y los otros ex altos cargos imputados han conocido este mediodía la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que ha sido dictada por el juez Juan Antonio Calle Peña, que ha redactado la voluminosa sentencia, y las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez.

El juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, la primera de las 187 piezas que componen la macrocausa de los ERE, se celebró en 152 sesiones a lo largo de un año y cuatro días. Comenzó el 13 de diciembre de 2017 y finalizó el 17 de diciembre de 2018. Desde ese momento, los tres magistrados han estado 11 meses deliberando y redactando la sentencia que se ha conocido este martes.

Al término del juicio, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo la acusación contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y contra 19 ex altos cargos más, y la retiró contra Antonio Estepa Giménez, que se enfrentaba inicialmente a una petición de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

El Ministerio Público había reclamado una pena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación para el ex presidente Manuel Chaves y otros seis ex altos cargos –Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Salgueiro, Francisco Del Río y Antonio Vicente Lozano– y penas de cárcel de entre seis y ocho años de prisión para los otros 15 acusados, a los que atribuye además un delito de malversación, entre ellos el ex presidente José Antonio Griñán, que se enfrenta a seis años de cárcel.

El fiscal rebajó de ocho años de prisión a seis la pena que solicitaba inicialmente para dos ex altos cargos: el ex director de IDEA Jacinto Cañete y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina Varo.