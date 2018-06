Sáenz de Santamaría abre su campaña en Málaga ante el mutismo del PP-A

La campaña de las primarias del PP comienza hoy y Andalucía se coloca como uno de los campos de batalla más relevantes en la lucha por la sucesión del todavía presidente popular, el ex jefe del Ejecutivo Mariano Rajoy. La que fuera su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, inaugura hoy la campaña en Málaga, donde el jueves, en el marco de un desayuno informativo del Grupo Joly, recibió el apoyo de Elías Bendodo, presidente de la Diputación malagueña y del PP en esa provincia. El mismo día, el ex ministro del Interior y diputado por Sevilla, Juan Ignacio Zoido, anunció en Almería su apoyo a la ex ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que desembarca el lunes en Andalucía después de comenzar su campaña hoy en Cataluña.

Las adhesiones de Bendodo y Zoido el jueves rompieron el silencio decretado por el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, quien estableció una postura neutral hasta después del 5 de julio, cuando se hayan pronunciado ya los militantes. Sin embargo, el líder regional de los populares apoya a la ex vicepresidenta, al igual que la ex ministra de Empleo, la onubense Fátima Báñez. Moreno rehusó ayer de nuevo mostrar su apoyo a alguno de los candidatos a las primarias del PP, pero pidió cerrar filas con quien las gane porque "no hay que perder ni un minuto".

El dirigente popular rechazó que este proceso congresual divida al PP andaluz y aseguró que "la democracia es la esencia de un partido político". "La democracia no es solamente hacia los electores, sino que también es interna y la vamos a practicar; en Andalucía va a haber, como en el resto de España, pluralidad y diversidad de opiniones, y eso nos enriquece en el debate, pero nuestro objetivo son los ciudadanos y lo que me preocupa son sus problemas", añadió. Moreno pidió a todos los militantes del PP andaluz que se dediquen "a lo importante", que son los problemas de Andalucía, entre los que destacó la necesidad de reformar la financiación autonómica, algo a lo que se ha negado Pedro Sánchez.