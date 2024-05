Rodríguez de la Borbolla no abandonará el PSOE

El artículo que el ex presidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla publicó el pasado lunes en las cabeceras del Grupo Joly, titulado PSOE: "El puto amo", Catilina y la mujer del César se ha colado, aunque levemente, en la presentación del libro del ex ministro Jordi Sevilla Manifiesto por una democracia radical, en la Cámara de Comercio de Sevilla.

En la sede regional del PSOE no ha sentado nada bien el artículo y el histórico dirigente socialista lo sabe. En una leve alusión, Borbolla ha querido dejar claro que no tiene pensado abandonar el partido, a pesar de sus afirmaciones. "He escrito lo que pienso, creía que era el momento. Todo tiene remedio", ha dicho brevemente.

Sin embargo, la tribuna Borbolla sí ha sido analizada por la actual dirección del PSOE-A. En PSOE: "El puto amo", Catilina y la mujer del César, el ex presidente socialista de la Junta lamentaba que el PSOE se haya convertido en una "partida de arribistas e iletrados regidos por la voluntad torticera, desvergonzada y egocentrista" de su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y consideraba que "nunca, jamás, un partido político español había caído tan bajo".

Y una vez leído el artículo, en el PSOE-A quieren modular la respuesta ante una figura que ha significado mucho en el POSE andaluz y se han mostrado "abiertos a las críticas", aunque ha dejado claro que no es aceptable es la descalificación y el insulto generalizado como se hace en ese artículo". "Nos genera una gran tristeza", ha afirmado el portavoz adjunto del PSOE-A, Josele Aguilar.

"En lo personal, me resulta de una gran tristeza ver que un expresidente de la Junta de Andalucía", en una situación como la actual, "en la que tenemos una derecha y una ultraderecha que está aplicando un plan premeditado de deterioro de los servicios públicos en Andalucía en beneficio de unas iniciativas privadas, se dedique a las descalificaciones a compañeros del partido, en vez de poner el foco donde debe estar", ha explicado el portavoz socialista.

Josele Aguilar ha insistido en señalar que en el PSOE andaluz están "abiertos a cualquier crítica que nos pueda hacer reflexionar y mejorar, pero lo que no vamos a aceptar es el insulto y la descalificación, y ese artículo no es más que un cúmulo de insultos y descalificaciones", ha aseverado.

La posibilidad de expediente

A la pregunta de si el PSOE andaluz podría abrir expediente a José Rodríguez de la Borbolla por este artículo, Josele Aguilar ha apuntado que "el partido tiene procedimientos para determinar si (el artículo en cuestión) es merecedor o no de abrir un expediente", y dispone de "un código ético y una Comisión de Ética" donde se podría "valorar" esa cuestión.

En todo caso, el portavoz adjunto ha querido dejar claro que la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A "no ha valorado" esa posibilidad ni ha abordado ese asunto en ninguna reunión hasta ahora, y ha concluido reiterando que "el partido tiene procedimientos en los que se podría hacer una valoración de esto si se entiende que es necesario hacerlo".

Manuel Pezzi afea a Borbolla que use "un estilo macarra"

Por su parte, el presidente del PSOE de Andalucía, Manuel Pezzi, ha reprochado al expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla que emplee "un estilo macarra de la peor ultraderecha, para regocijo de la 'fachosfera' política y mediática".

Pezzi ha replicado a este artículo sin citar explícitamente a Borbolla, pero sí trasladando su "dolor, rabia y frustración" por "leer a dirigentes, del más alto nivel orgánico e institucional, a los que dediqué parte de mi vida defendiendo sus propuestas y liderazgo, que 'el PSOE es una partida de arribistas e iletrados regidos por la voluntad torticera de un puto amo'".

El presidente del PSOE-A ha sostenido que, con ese comentario, "180.000 militantes" se ven "insultados groseramente, en un estilo macarra de la peor ultraderecha, para regocijo de la fachosfera política y mediática", y con él se contribuye, "sin pudor ni lealtad, a la máquina del fango".