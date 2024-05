"Nadie en Europa entiende que la gobernabilidad de España esté en manos de un prófugo"

Por segunda ocasión consecutiva Dolors Montserrat (San Sadurní de Noya, 1973) repite como cabeza de lista del PP en unas elecciones europeas. En esta ocasión, la que fuera ministra de Sanidad con Mariano Rajoy espera mejorar ostensiblemente los resultados que cosechó en 2019 y confía ciegamente en una victoria de su partido en España pero también en Andalucía, donde el PP jamás ha ganado unas elecciones europeas. E insiste en que esta cita con las urnas puede profundizar en la “agonía” de un Gobierno como el de Pedro Sánchez cuyos hilos dice que son movidos por Puigdemont.

–¿El 9-J puede tumbar el Gobierno de Pedro Sánchez?

–Es que el Gobierno de España está en manos de Puigdemont, y él es quien decide cuando se acaba. Es una evidencia que Pedro Sánchez ha entregado la gobernabilidad de España, la igualdad de todos los españoles y las llaves de la Moncloa a un prófugo de la Justicia. Y ese prófugo es quien manda hoy en España. Por tanto, todo depende de Puigdemont. Pero para lo que sí puede servir el 9-J es para que el PP tenga más fuerza a la hora de defender la ley, el Estado de Derecho y para parar esa infame ley de amnistía. Cuantos más votos tengamos, más fuerza podremos hacer para defender los intereses de España. Con una victoria clara, toda Europa verá que en quien más confían los españoles es en el PP, como viene sucediendo desde hace dos años cada vez que se celebran unas elecciones. Y esto es así porque la gente sabe que el PP es un partido que gobierna desde la centralidad y el mejor ejemplo es el de Juanma Moreno, solucionando los problemas de los andaluces y defendiendo la ley, que nos hace iguales.

–Pues el PSOE dice sentirse fuerte después del resultado de las elecciones catalanas.

–Cada día que pasa el Gobierno de Pedro Sánchez está más débil. Es un Gobierno que ya está terminando porque no logra que el Congreso le apruebe ninguna ley, salvo la de la amnistía. No tenemos presupuestos y sus socios no les apoyan ni para aprobar leyes. Es un Gobierno derrotado que apura sus últimos días agonizando en la Moncloa sólo para mantenerse un poco más en el poder. Nosotros le pedimos a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales ya para que acabe esta agonía.

–¿Y el rechazo a la amnistía se mantiene en la ciudadanía o es algo que se va disipando con el paso del tiempo?

–Se mantiene, por supuesto. Es un rechazo muy fuerte y se está viendo en todas las elecciones. En Cataluña, por ejemplo, el PP ha multiplicado por cinco el apoyo ciudadano, y eso ha sido así porque la gente ha visualizado que somos el primer partido constitucionalista. Nos han votado los socialistas y mucha gente que le ha dicho basta ya a Puigdemont.

–La subida del PP en Cataluña es evidente, pero también la victoria clara que han tenido los socialistas. Parece que al menos allí la amnistía no causa tanto rechazo.

–En Cataluña el líder indiscutible del constitucionalismo es el PP, entre otras cosas porque Illa ha demostrado que es la marca blanca de ERC. En estas elecciones el PSC ha recibido muchos votos de Esquerra porque ambos partidos representan lo mismo. Y Salvador Illa, al igual que le ocurre a Pedro Sánchez, hace siempre todo lo contrario de lo que promete en campaña electoral. Y hay muchos ejemplos como los pactos con Bildu, con Podemos o con los independentistas, que negaban y que después apoyaron. Es lo mismo que pasó con los indultos, con la decisión de borrar la sedición del Código Penal o ahora con la amnistía. A diferencia de ellos, el PP jamás va a traicionar a sus votantes. Nosotros sí tenemos principios y cada muro que levante Pedro Sánchez para separar a los españoles, lo vamos a derribar. El Partido Socialista está más dependiente que nunca de esos socios suyos que quieren romper España, y todo por siete votos. Esa es la verdad. Y después del 9-J veremos cómo el PSOE le entrega la gobernabilidad de Cataluña a Puigdemont. De eso no tengo ninguna duda porque Pedro Sánchez lo necesita para poder seguir agonizando en la Moncloa.

–Usted ya fue la cabeza de lista del PP para las elecciones europeas de 2019. Las diferencias entre esa campaña y esta parece que son muchas, ¿no?

–Bueno, tanto en una campaña como en otra nosotros estamos hablando mucho de Europa. Mire, en 2019 hablamos muchísimo de la PAC, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, del sector agroindustrial que es tan importante en Andalucía, y ahora volvemos a hablar de lo mismo. Y lo hacemos porque la izquierda ha criminalizado a todo el sector primario. Quiero acordarme del boicot contra las fresas de Huelva al que se sumó la hoy candidata socialista Teresa Ribera, y la persecución a la carne, o cómo criminalizaron al vino queriendo poner una etiqueta en las botellas que dijera que el vino era cancerígeno. Eso lo logró tumbar el PP en Europa. Y ahora en España del Duero para arriba hay un problema terrible con los lobos, porque Ribera prefiere desproteger a los ganaderos y proteger antes a los lobos. Hace cinco años hablamos de todo esto y durante estos cinco años hemos demostrado que el PP defiende con firmeza a nuestro sector primario. Y ahora no sólo mantenemos nuestro compromiso con ellos sino que hemos planteado una propuesta que creo que es muy novedosa para eliminar tanta burocracia en las gestiones que afectan a nuestros ganaderos y agricultores.

–Desde siempre hablarle de Europa al sector primario, por ejemplo al andaluz, es como mentarles al diablo. ¿Ese miedo o ese rechazo a todo lo europeo se logrará corregir algún día?

–Nosotros al menos lo hemos ido corrigiendo en estos cinco años. El PP siempre ha sido un partido del campo y ahí está el trabajo de europarlamentarios como Miguel Arias Cañete, Loyola de Palacio o Isabel García Tejerina y ahora vamos a contar con los grandes conocimientos de Carmen Crespo. Hemos defendido el vino o la carne, que suponen miles de puestos de trabajo en España. Siempre hemos sido la bandera de la defensa del campo y el último ejemplo fue nuestra propuesta para flexibilizar las directivas comunitarias. No era lógico que en zonas muy calurosas de Europa se quisieran prohibir los fitosanitarios sin plantear alternativas.

–Hablando de Europa, ¿qué le parece el principio de acuerdo, que ahora parece que va a quedar aparcado, sobre Gibraltar?

–Si alguien ha defendido como nadie el Campo de Gibraltar esa persona es Juanma Moreno. Ha abanderado la defensa de sus trabajadores y la armonización fiscal. Si se llega a un acuerdo yo creo que lo primero que habría que hacer es invitar a la Junta de Andalucía, pero hasta ahora el Gobierno de España no ha explicado a nadie con transparencia y con rigor lo que está pactando con Reino Unido. Yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todos los habitantes del Campo de Gibraltar porque cualquier acuerdo que Pedro Sánchez pacte con el Reino Unido se tratará en el Parlamento europeo. Ahí analizaremos y ratificaremos o no ese acuerdo que Pedro Sánchez no nos quiere contar.

"Mando un mensaje de tranquilidad porque cualquier acuerdo sobre Gibraltar debe pasar antes por el Parlamento europeo"

–Sánchez ha confirmado un aumento de la inversión armamentística en Ucrania que tiene el rechazo de Sumar. ¿El PP sí apoya esta medida?

–El PP está con Europa, y apoyamos cualquier respuesta que se plantee desde la unidad. Ucrania es un ejemplo de ello. Había que intentar frenar esa invasión decidida por Putin quien, por cierto, mantiene sus conexiones con Puigdemont para desestabilizar España y Europa, algo que me parece de una gravedad terrible. Si la Unión Europea decide que hace falta invertir más en Defensa y en apoyar a Ucrania, nosotros siempre estaremos de acuerdo.

–El Gobierno español afea al PP que no respalde al presidente Sánchez en su controversia con el de Argentina. ¿Por qué esa posición equidistante?

–Quien empieza un conflicto diplomático, y además con un país hermano como es Argentina, es el ministro Óscar Puente. Y después ese conflicto lo continúa Pedro Sánchez simplemente por intereses electorales. Y lo hace porque este conflicto es la segunda parte de su cartita de cinco días de reflexión. La cartita la usó para las elecciones catalanas y ahora abre este conflicto con Argentina pensando en las elecciones europeas para usarlo como distracción, para tapar sus vergüenzas en España con los casos de corrupción que le acechan en lo personal, en el partido y en el Gobierno, y para intentar tapar también la vergonzosa ley de amnistía. Mientras hablamos de Milei no hablamos de lo que importa realmente a los ciudadanos, como la cesta de la compra, las familias asfixiadas a impuestos, los problemas de los autónomos, que no haya nuevos emprendedores o la ruina de nuestros ganaderos y agricultores. Él quiere hablar mejor de un conflicto diplomático que ha abierto él mismo.

–Han venido a decir Feijóo y Von der Leyen que la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, ya no es tan de ultraderecha, que se puede pactar con ella. ¿Piensan lo mismo de Santiago Abascal?

–Nosotros sabemos dónde está el PP. Donde esté realmente Vox lo tendrá que contestar Vox. El PP es el partido mayoritario, más grande y más fuerte que hay en Europa. Presidimos la Comisión, el Parlamento europeo y somos un partido europeísta, reformista y que gobierna desde la centralidad. Meloni es la que se está acercando a los valores del europeísmo. Por ejemplo, fue ella la que pactó la política migratoria actual en Europa. Pedro Sánchez apela siempre a los ultras para desviar la atención de sus problemas, como el de la corrupción. Pero hoy en Europa no hay nada más radical, más ultra y más extremo que entregarle la gobernabilidad de un país como España a un prófugo de la Justicia. Eso en Europa no lo entiende nadie.

–De las ocho elecciones europeas celebradas en España desde el año 1987 el PP ha ganado cuatro. Sin embargo, en Andalucía y en muchas provincias de esta comunidad, como por ejemplo en Cádiz, eso no ha sucedido porque el PSOE ha ganado todas. ¿Por qué creen que ahora va a ser diferente y por qué es tan importante Andalucía en estas elecciones para el PP pero también para el PSOE?

–Andalucía es importante porque es la región más grande y con más población de las más de 300 que hay en toda Europa. Y el PP está orgulloso de estar gobernando aquí. Ahora los andaluces saben que a Andalucía le sienta bien que esté gobernada por el PP. Juanma Moreno gobierna desde la centralidad y desde el reformismo. Y como ejemplo, ahí están los datos de creación de empleo. Yo creo que en estas europeas se verá cómo los andaluces siguen acercándose al PP.

–Las elecciones europeas son siempre las que menos participación registran en las urnas, sobre todo cuando, como sucede este año, se celebran en solitario. Y Andalucía es además una de las comunidades autónomas más abstencionista del país. ¿Esto no frustra a cualquier candidato?

–Es complicado, es verdad, pero yo quiero decirle a los ciudadanos que el destino de España también se elige en unas europeas. Y ahora más que nunca. Los que quieran decir basta ya a que Pedro Sánchez le entregue la libertad de todos los españoles a un prófugo de la Justicia, tienen una oportunidad única de hacerlo el 9-J. Que no esperen a las generales. Tienen que decirle no a la amnistía y al manoseo de las instituciones, con los ejemplos de Televisión Española, la Fiscalía, el CIS, etc. Yo hago un llamamiento a aglutinar el voto en el PP para defender los intereses de España en Europa. Porque en estas elecciones se deciden otras muchas cosas, como por ejemplo el futuro de los jóvenes. Los jóvenes son los grandes abandonados de España porque uno de cada cuatro está en las listas del paro. Lideramos el desempleo juvenil en Europa. Y para cambiar eso nosotros ofrecemos cero impuestos a los jóvenes que tienen su primer trabajo, para que el dinero lo tengan en su bolsillo y puedan emanciparse, montar un negocio, alquilar una casa o tener hijos. El 9-J es más importante de lo que nos imaginamos. Casi todo lo que hacemos en nuestro día a día depende de las decisiones que se toman en Europa.