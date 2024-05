Los principales índices europeos registraron descensos moderados en una sesión con escasas referencias, y a la espera de la reunión del BCE la semana que viene. Las ganancias desde comienzo de año de más de un 10% han favorecido un período de consolidación en las dos últimas semanas, con apenas un 1% de retroceso desde los máximos. Ayer destacó la caída del CAC 40 de París de un 0,9%, en buena medida por el pago de dividendos de compañías como Carrefour, Safran y Schneider Electric entre otras. El Stoxx 600 perdió un 0,6%, mientras el Íbex 35 cerró con una caída de un 0,44%.

Una vez finalizada la temporada de publicación de resultados, y con la mayoría de índices en máximos históricos, la bolsa europea se mantiene en una fase de pausa a la espera de nuevos catalizadores. Los datos de inflación en la Eurozona en mayo, que se publican el viernes, y la reunión del BCE el jueves 6 de junio parecen las próximas referencias clave para los mercados a corto plazo.

En EEUU, se conoció que las ventas de iPhone en China habían crecido en abril un 52% interanual. Por otro lado, T-Mobile, filial estadounidense de Deutsche Telekom, ha anunciado sus planes para la compra de la mayoría del capital de la operadora US Cellular, incluyendo las tiendas, algunos de sus activos de espectro y sus clientes, en una operación valorada en 4.400 M$. La compra del 30% del espectro de US Cellular permitirá a T_Mobile mejorar la cobertura de sus clientes en zonas rurales y ofrecer una mejor conectividad a los clientes de US Cellular en el conjunto del país.