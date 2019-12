Como tantas buenas ideas Pixvoice surgió tras una necesidad vivida en primera persona. En otoño de 2018, Teresa Padilla se puso a pensar en un regalo para su marido (David Lebrón) que se encontraba fuera de viaje.

Quería plasmar un momento único que había vivido con su hijo de tres años para que su padre le recordase de una manera especial estando fuera. Sintió la necesidad, literal, de “enmarcar las palabras” de Héctor. Unir la imagen del pequeño con un audio donde se escuchasen unas palabras graciosas que conceden la mayoría de niños con ese tiempo.

Se puso a buscar lo que quería y se dio cuenta de que no existía. No había nada igual. Y es que no todo está inventado. Lo comentó con su pareja, volvieron a investigar, y finalmente decidieron invertir los ahorros en patentar la idea. Uno se ocuparía de la parte técnica y otro de la financiera y comercial.

Teresa, de 46 años y nacida en Madrid, es croupier en el Casino de Torrequebrada (Málaga). Disciplinada y constante, nunca para de idear. Siempre tuvo la inquietud de montar una empresa, pero jamás buscó la forma de hacerlo, pues piensa que los negocios “son como el amor, no se buscan, ¡surgen!”.

David, de 41 años y nacido en Sevilla, se crio en el barrio de San Diego y con 16 años se mudó con su familia a Triana. Ha sido comercial, modelo de pasarela y televisión, jugador profesional de Voley playa y actualmente es jugador profesional de Póker. Por cierto, reciente campeón nacional y patrocinado en el 2020 para el Circuito Nacional y para el Campeonato del Mundo en Las Vegas por 888. Un buscavidas “pro” que asegura que “las cosas que haces sin presión fluyen de manera natural”.

Embarcados en esta aventura empresarial, Teresa y David se muestran muy contentos por la buena acogida, porque como dicen: “Pixvoice es un producto original que sale del corazón, lleno de sentimientos y emociones”.

- Cómo surge la idea de montar Pixvoice?

- La idea surge en el mismo momento que necesito (Teresa) comprar mi producto y me doy cuenta que no existe y nadie hace algo similar, nació de una necesidad imperiosa literalmente de “enmarcar las palabras de mi hijo” que en su día tenía 3 añitos y me volvían loca.

Hoy en día no sólo vale con vender artículos, lo que realmente tiene valor es la misión de la empresa, y la nuestra, es hacer lo posible por llenar de ilusión muchos corazones. En ese mismo instante me pongo manos a la obra para averiguar si existía dicho 'modelo de utilidad', con la gran suerte que la Oepem (Oficina española de Patentes y marcas) nos lo acepta.

Y con la ayuda de mi esposo (David) nos pusimos ¡manos a la obra! Prototipo, marca comercial, proveedores, vídeo promocional... etc. Actualmente gozamos de una prioridad a nivel europeo e internacional, renovable.

- ¿Qué ha sido lo más complicado a la hora de poner todo en marcha?

- La búsqueda de materiales funcionales, queríamos que fuera algo tradicional pero que sorprendiera. Formarse en las materias de fotografía y audio, hemos invertido mucho tiempo en ello. Poner en marcha este negocio nos ha llevado prácticamente un año y medio, desde agosto de 2018.

- Tengo entendido que habéis invertido mucho en la idea.

- Realmente más que invertir nuestros ahorros, han sido nuestros sueldos los que han soportado mes a mes la inversión realizada, porque no sabes lo difícil que resulta crear un producto nuevo. Requiere muchos pequeños desembolsos hasta que por fin se ve la luz, en este caso, hasta que se escucha la imagen.

- Habéis salido al mercado hace escaso tiempo, ¿cómo está funcionando la venta?

- ¡Muy bien! Estamos saturados, pero lo importante de ello es responder de manera óptima al cliente y reinvertir en publicidad y materiales, esa parte la tenemos muy clara.

🎁¡Todavía estás a tiempo de encargar tu Pixvoice como regalo de Reyes!¿A qué esperas? A derretir corazones ❤️🤗Puedes encargarlo directamente a través de 📲 +34 623 02 34 94. Haz feliz a esa persona por solo 29.90€ + gastos de envío (solo 5€).#RegalaPixvoice pic.twitter.com/CPLGjgSN6c — Pixvoice (@Pixvoice_) December 23, 2019

- ¿Cómo funciona la cadena de montaje de Pixvoice?

- Funciona desde el primer contacto con el cliente, las tecnologías nos lo ponen muy fácil, una vez el cliente contacta con nosotros (normalmente vía WhatsApp), nos hace llegar sus archivos muy rápidamente junto con las especificaciones, a continuación existe un proceso de elaboración, en el que componemos el audio y la foto al gusto elegido, y a posteriori, pasa a otro departamento para ser fabricado como lienzo tradicional de una manera artesana, todo a mano, nada de máquinas.

- Pronto os mudaréis a otro local más amplio.

- Estamos tanteando la manera. Si todo va como hasta ahora ampliaremos sin duda, seguramente sigamos en Benalmádena (Málaga) con la sede.

- ¿Cuántas personas componen Pixvoice?

- Actualmente estamos los dos y Cristina Padilla, (hermana de Teresa) encargada de todo el montaje y envío de los pedidos. Obviamente nosotros, ¡a jornada completa de 24 horas!

Uno se encarga de la parte comercial, recepción de pedidos, atención al cliente y postventa. Y el otro imprimiendo lienzos, transformando audios y músicas, logística y compra de materiales.

Uno de los motivos de cambiarnos a otro local es por ampliar plantilla y tener todo unificado en un mismo lugar.

- Una idea con proyección internacional ¿qué lleva de Andalucía?

- Es moderna, por el modelo de utilidad, pero a la vez clásica, y es un producto que ganará valor con el tiempo, como los buenos vinos. De Andalucía lleva todo, surgió aquí y se está desarrollando en el sur. Y en Triana es donde hemos ideado y ha surgido gran parte de la vida promocional del producto.

- Dicen que una imagen vale que mil palabras. Pero si ya le sumamos audio...

- Precisamente ese es uno de nuestros primeros slogans: "Siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras. Nosotros vamos más allá, porque le ponemos palabras a la imagen”.

- Entre tantas imágenes y audios de clientes seguro que más de un pedido os habrá sorprendido.

- Hay algunos súper románticos, emotivos, otros con gente mandando mensajes a familiares que viven lejos. Simpáticos hay muchos, el que nos encargó el periodista Julio Muñóz (@Rancio), con el audio del grupo de chavales gritando a la Virgen de los Dolores del Cerro del Águila.

La gente haciéndose @Pixvoice_ de sus niños, para los abuelos... Y yo...¿Son los 29 pavos mejor gastados de mi vida? LO SON.Por cierto que si quieres hacerle uno alguien es aquí y llega a casa en nada 👉🏻 https://t.co/GMYiNvctms pic.twitter.com/QQWvfzkgY4 — Rancio (@rancio) December 12, 2019

Otro curioso es un cliente que nos encarga una foto de su perro y en el audio mantiene una conversación con él. Él pregunta y el perro ladra contestando.

Otro buenísimo es una chica que nos mandó uno para regalar a su novio, que decía algo así como: "Cariño, llego en una hora, si ha pasado una hora y no he llegado, vuelve a darle al botón". (Risas).

- Lleváis nada de tiempo y ya tenéis interesados por la patente.

- Sí. Nos han llegado interesados, de Bulgaria, Francia o Portugal para que le cedamos la patente en otros países. Evidentemente vamos a escuchar las ofertas que nos lleguen si es para mejorar Pixvoice.

- Y hasta el momento sin invertir mucho en publicidad.

- En principio, una empresa de amigos nos lleva el marketing, redes sociales etc. El boca a boca llegará cuando los familiares y amigos de los primeros clientes lo vean y pregunten.

¿Y si vuestro hijo o hija os dijera para siempre el mensaje más bonito del mundo? Pixvoice permite que tus sentimientos permanezcan en el recuerdo para toda la vida. Contacta con nosotros por WhatsApp 📲 +34 623 02 34 94 y te contamos lo sencillo que es conseguir tu Pixvoice. pic.twitter.com/ShhRc1IQrW — Pixvoice (@Pixvoice_) December 18, 2019

- Me consta que son muchos los amigos que os han echado un cable de manera desinteresada.

- Así es, mi padre siempre decía que se puede saber de todo, pero es más importante tener el teléfono de los que más saben en cada campo. Y afortunadamente, tenemos buenos amigos que nos han ayudado, muchos, como bien dices, de manera desinteresada y esos gestos no se olvidan.

Te ponemos dos ejemplos, Irache Rodríguez (presentadora TV y locutora de radio) puso la voz en off al vídeo promocional, o Javi Moreno (modelo internacional) actúa en el vídeo. Sabían que estábamos muy cortos de presupuesto y lo hicieron sin cobrar, por amistad. Eternamente agradecidos.

- Tras el éxito de este primer producto tendréis muchas ideas para un futuro próximo con Pixvoice. ¿Algo ya en mente?

- La verdad es que ahora mismo con Pixvoice arrancando y centrados en ello, no tenemos tiempo de pensar en nada más, aunque seguramente algo más se nos ocurrirá para impresionar con un bonito regalo.