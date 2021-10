El PSOE suspenderá la negociación del Presupuesto si hoy no hay respuesta

La prueba de que la negociación del Presupuesto de la Junta de 2022 va mal es la desconfianza mutua que se ha abierto entre el PP y el PSOE. El Gobierno de Juanma Moreno cree que ha sido Ferraz, por la dirección federal del PSOE, y Moncloa quienes han decidido que los socialistas no puedan aprobar las cuentas de 2022. Los negociadores del PSOE, con Juan Espadas al frente, consideran que el Gobierno de Juanma Moreno se siente más cómodo con Vox y que, por ello, no responden al escrito de demandas que presentaron el martes pasado. Si antes del miércoles, no hay una respuesta sobre este documento y sobre el destino de los 8.000 sanitarios del SAS que concluyen el domingo sus contratos, los socialistas no seguirán negociando.

Al día de hoy, hay mayor probabilidad de que el PSOE no apoye las cuentas. Juan Espadas y su portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz, coinciden con el diputado Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, pero no son tan contundentes como él. Para Celis, si hay salidas de sanitarios, no hay apoyo a las cuentas. Férriz, durante una visita a Andújar, aseguró ayer que "cómo puede [Juanma Moreno] inaugurar monumentos a los sanitarios y despedir a 8.000 que han estado arriesgando la vida por todos". Férriz fue clara: antes del debate del estado de la comunidad, que comienza mañana miércoles, debe haber una respuesta.

Para el PSOE, es muy complicado que respalden las cuentas si los sanitarios cuyos contratos vencen el próximo domingo salen, definitivamente, del SAS. Pero el Gobierno andaluz esgrime un argumento de peso. Durante la pandemia y como consecuencia de la presión asistencial, se han contratado a 20.000 personas, de las que 12.000 seguirán en el SAS, mientras que a las otras no se les renovará, en la misma línea que están haciendo muchos gobiernos autonómicos. La que de modo más claro se quedará con todos, de momento, es Cataluña.

Juan Espadas entregó un documento de negociación el martes pasado a los negociadores del Gobierno. Hay varias demandas, no todas relativas a la sanidad, pero sí es uno de los asuntos más importantes. Ante lo que los socialistas juzgan como un retraso, el PSOE ha presentado el ultimátum del miércoles: o hay concesiones no no habrá más diálogo.

Hay que tener en cuenta que el proyecto de Presupuestos va a llegar el 3 de noviembre al Parlamento, y que a partir de ese momento cualquier concesión tendría que ir mediante enmiendas. Queda, por tanto, una semana para que el Gobierno modificase el presupuesto de la Consejería de Salud, que es de los tres más importantes, junto a Educación y al pago de la deuda.

El momento clave para conocer si habrá Presupuesto es la votación de la enmienda a la totalidad, que es una enmienda de devolución. Si PSOE votase a favor de la devolución, como ha anunciado Unidas Podemos, y Vox se sumase o se abstuviese, el proyecto sería devuelto. Esto ocurrirá la tercera semana de noviembre. Si fuese así, es posible que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, adelantase las elecciones autonómicas a los primeros meses de 2022.

El Presupuesto de 2021, en ese caso, se prorrogaría de modo inmediato, pero PP y Ciudadanos carecerían de apoyos parlamentarios para aprobar nuevas iniciativas legislativas. Hay que considerar que el PP está adelantando todas las leyes e, incluso, su congreso regional para antes de 2022, lo que es indicativo que Juanma Moreno desea tenerlo todo listo por si tiene que convocar elecciones.

Él tiene los sondeos a su favor, y no le costará mucho un adelanto que muchos piden en su partido.

El otro socio del Gobierno, Ciudadanos, no confiaba en la negociación con los socialistas. Su líder, Juan Marín, que es vicepresidente de la Junta, mantuvo este lunes que el tiempo ha venido a darle la razón. Como Juanma Moreno, considera que es Pedro Sánchez quien se opone a este apoyo.

Si los socialistas, finalmente, no respaldasen las cuentas de PP y Ciudadanos, cabría una última opción: volver a intentarlo con Vox. PP y Vox han sido aliados a lo largo de la legislatura, y a los segundos sólo les separa su interés en adelantar las elecciones autonómicas. Por eso es muy difícil que rectifiquen, aunque no imposible.

El proyecto de Presupuesto de la Junta de 2022 incluye una gran expansión del gasto, del 9%, son 3.612 millones de euros más, de los que 1.000 millones se destinan a mejoras sanitarias. Sin embargo, el mismo plan pasa por desvincular del SAS a una parte de los sanitarios contratados por el Covid, una vez que la vacunación ha embridado la pandemia.